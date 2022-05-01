「神的侍女」酥皮　3年諸事順遂有如神助心存感恩

▲具有特殊體質且多才多藝的正妹「酥皮」，受到台南市南區宮廟活動邀請，擔任「神的侍女」禮生工作，未來她也會繼續虔誠為神明服務。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「禮生」是宮廟慶典儀典中不可或缺的角色，具有特殊體質且多才多藝的正妹「酥皮」(藝名)，曾有機會坐領高薪過穩定生活，卻因自己信念的驅使下，毅然投入「神的侍女」工作，未來她也會將這份天職一直堅持下去。

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每當宮廟舉行慶典活動時都會安排有「神的侍女」的禮生參與，在整個禮議活動中備增光彩。尚未投入禮生工作時的「酥皮」，因與生俱來的特殊體質，經常在外出工作時遭受「無形」干擾，不由自主感到噁心、頭痛及身體不適，嚴重時還會持續噩夢數天，無法專心工作，生活常常不順遂，最明顯的一次就在2022年2月14日當天，她出家門突然備感身體不適，當晚便噩夢連連，醒來後全身無力且癱軟，經友人指點下前往大廟上香後祈福後便有改善，故她經常前往各大廟宇上香祈福，究其原因應是她的特殊體質引起 。

自3年前她接觸到「神的侍女」專業團體「舞魅孃禮生團」，並參與禮生活動後，她受「無形」干擾的次數逐漸變少，虔誠的酥皮認為是因禮生工作神聖，也受神明的庇佑及加持，才能護佑她健康平安，所以當其它工作檔期撞期，她通常皆以禮生工作為首選，神奇地地是，因撞期而擦身而過的工作機會，最終也會以其他形式重新接回來，令酥皮感覺冥冥之中，像有股神奇力量在庇佑著她。

酥皮除擔任時尚模特兒、外拍、主持及直播工作外，身為道地的台北人的她，卻意外的有著一口特殊可愛的本土台語腔調。擔任禮生期間，曾有投資公司來跟她洽談網羅開節目之事，但因與禮生工作時間有衝突，她毅然決定放棄。未來她在擔任禮生之餘，還是會繼續朝向歌唱及主持等多元化發展來努力，希望能帶來更多歡樂及多分享正能量。

酥皮表示，自擔任禮生3年以來，身心靈得到前所未有的平靜，思緒清晰遇事皆能逢凶化吉，酥皮虔誠地堅信衆神明冥冥之中的指引及保祐，並心存善念，一本初衷虔誠繼續擔任「神的待女」為神明服務。