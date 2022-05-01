單日破萬例！中重症比例增　醫點名「1族群」染疫重症死亡率高3倍

▲醫師提醒，糖尿病患者若不幸染疫，重症和死亡風險是一般人的2~3倍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已進入單日破萬例，中重症比例也持續增加中。對此，國健署也呼籲，「糖尿病患」一定要提高警覺，若不幸染疫，病程轉變為重症或死亡的風險約是一般人的2倍～3倍。

近期新冠肺炎感染持續增加，且個案以無症狀或輕症者居多，不過對有慢性病的患者來說，仍是一大威脅。中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長指出，糖尿病患若確診新冠肺炎，重症和死亡風險高，若合併有高血壓、心血管疾病和腎臟病之糖尿病病人，罹病後康復情況可能更差。

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國民健康署吳昭軍署長也提到，糖尿病患者在防疫作為上，日常生活除要注意勤洗手、戴口罩、維持社交距離、接種疫苗等防疫措施外，更應重視血糖控制，透過健康飲食、規律運動、按時用藥及定期測量血糖、血壓等，做好個人健康管理。

王治元說明，糖尿病病人的血糖控制不好，容易引起大小血管的病變，造成心血管疾病，腎臟病、視網膜病變等合併症發生，合併症的早期症狀並不明顯，卻會在不知不覺中侵害個人的健康，根據調查顯示，18歲以上的糖尿病病人約有5%會發生眼部病變、約1成合併腎臟疾病。

另外，根據健保署統計，110年糖尿病病人眼底檢查率為44.7%（109年為46.6%）、尿液微量白蛋白為67.5%（109年為67%），可能是疫情的關係，導致部分糖尿病病人擔心回診容易受到感染，而沒有定期接受檢查。

吳昭軍提醒，新冠肺炎疫情瞬息萬變，除做好防疫工作外，在糖尿病等慢性病的管理上，一定要記得定期回診及檢查並維持均衡飲食原則，規律運動，按醫囑吃藥或施打胰島素等針劑藥物，配合居家監測血糖、血壓，並紀錄相關數值，以掌握身體健康狀況。