　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單日破萬例！中重症比例增　醫點名「1族群」染疫重症死亡率高3倍

▲▼呼吸器、住院、治療示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師提醒，糖尿病患者若不幸染疫，重症和死亡風險是一般人的2~3倍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已進入單日破萬例，中重症比例也持續增加中。對此，國健署也呼籲，「糖尿病患」一定要提高警覺，若不幸染疫，病程轉變為重症或死亡的風險約是一般人的2倍～3倍。

近期新冠肺炎感染持續增加，且個案以無症狀或輕症者居多，不過對有慢性病的患者來說，仍是一大威脅。中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長指出，糖尿病患若確診新冠肺炎，重症和死亡風險高，若合併有高血壓、心血管疾病和腎臟病之糖尿病病人，罹病後康復情況可能更差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民健康署吳昭軍署長也提到，糖尿病患者在防疫作為上，日常生活除要注意勤洗手、戴口罩、維持社交距離、接種疫苗等防疫措施外，更應重視血糖控制，透過健康飲食、規律運動、按時用藥及定期測量血糖、血壓等，做好個人健康管理。

王治元說明，糖尿病病人的血糖控制不好，容易引起大小血管的病變，造成心血管疾病，腎臟病、視網膜病變等合併症發生，合併症的早期症狀並不明顯，卻會在不知不覺中侵害個人的健康，根據調查顯示，18歲以上的糖尿病病人約有5%會發生眼部病變、約1成合併腎臟疾病。

另外，根據健保署統計，110年糖尿病病人眼底檢查率為44.7%（109年為46.6%）、尿液微量白蛋白為67.5%（109年為67%），可能是疫情的關係，導致部分糖尿病病人擔心回診容易受到感染，而沒有定期接受檢查。

吳昭軍提醒，新冠肺炎疫情瞬息萬變，除做好防疫工作外，在糖尿病等慢性病的管理上，一定要記得定期回診及檢查並維持均衡飲食原則，規律運動，按醫囑吃藥或施打胰島素等針劑藥物，配合居家監測血糖、血壓，並紀錄相關數值，以掌握身體健康狀況。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
快訊／北市7篩檢站陽性率49.1％！　柯文哲稱「危險地帶」
爽點黑鮪魚「460元來2片」　他曝整盤價格傻眼！下秒臉腫了
快訊／高雄+434　15處足跡公布
快訊／台中再+2位首長確診　觀旅局韓育琪、地政局吳存金染疫
爆量民眾「湧入1地方最危險」　他警示沒事少去：病毒最多
快訊／侯友宜宣布：後天起快篩陽性才可進篩檢站
工地「土石突坍塌」　23歲男遭活埋身亡
快訊／長照中心4住民快篩陽　1人今死亡
快訊／台中+816　14處熱點足跡曝光！
LIVE／新北單日增5810例　侯友宜最新說明
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬6936例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

太魯閣號事故家屬：願台鐵告別賣便當主業「改變軟爛態度」

宜蘭+314！孩童疫苗將開打　國小幼兒園停課標準放寬與中央一致

台南+321！因應疫情「流感化」　明天連3天緊急新增2快篩站

基隆長照住民昨快篩陽今病逝！　死因待釐清...長期臥床病史曝

屏東+185創新高！4處市場足跡曝　確診未自主回報最重罰30萬

類火車搭車時間多2倍　旅客行程大亂狂轟：根本是「累」火車

綠蠵龜小琉球遭漁網纏繞　最後身影曝光...彷彿哭泣令人不捨

快訊／台中再+2位首長確診　觀旅局韓育琪、地政局吳存金染疫

快訊／高雄+434！台南、屏東爆營區群聚　再公布15極樂足跡

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

太魯閣號事故家屬：願台鐵告別賣便當主業「改變軟爛態度」

宜蘭+314！孩童疫苗將開打　國小幼兒園停課標準放寬與中央一致

台南+321！因應疫情「流感化」　明天連3天緊急新增2快篩站

基隆長照住民昨快篩陽今病逝！　死因待釐清...長期臥床病史曝

屏東+185創新高！4處市場足跡曝　確診未自主回報最重罰30萬

類火車搭車時間多2倍　旅客行程大亂狂轟：根本是「累」火車

綠蠵龜小琉球遭漁網纏繞　最後身影曝光...彷彿哭泣令人不捨

快訊／台中再+2位首長確診　觀旅局韓育琪、地政局吳存金染疫

快訊／高雄+434！台南、屏東爆營區群聚　再公布15極樂足跡

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

居家7款「智慧小家電」還你質感生活　一鍵解決所有家務煩惱

台中3房市熱區再創價　聯聚二代買自家豪宅「親情價」曝光

太魯閣號事故家屬：願台鐵告別賣便當主業「改變軟爛態度」

北市7篩檢站陽性率49.1％　柯文哲稱「危險地帶」：快篩陽再來

宜蘭+314！孩童疫苗將開打　國小幼兒園停課標準放寬與中央一致

華泰王子飯店「九華樓、驢子餐廳」營業至5月底　新餐廳位址曝光

睡覺被挖起來陪玩　保母汪「躺著敷臉」仰頭嘆大氣：狗生好難

超車台積電！　死敵三星電子3奈米預計Q2量產

台南+321！因應疫情「流感化」　明天連3天緊急新增2快篩站

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

小孩確診插管　醫提醒出現4症狀快送醫

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

首例！統測台中某考生考試中確診秒停筆

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

今增16936例！新北5810例最多

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面