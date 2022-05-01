自主回報系統發出7千多份！陳時中：5／4全自動化　這資料一定要填對

記者嚴云岑／台北報導

自主回報疫調系統今（1）日上路，指揮中心指揮官陳時中表示，上午已發出7000多份資料，回報率佔一半，由於目前系統還在「半自動」階段，預計5/4會進入更自動化系統，呼籲民眾在填寫資料時，一定要留正確的聯絡電話，才有利電腦自動開立居隔單，減少公衛人員負擔。

本土疫情飆升，指揮中心今啟動「自主回報系統」，讓確診者填密切接觸者等資訊，加速後續追蹤管理作業。確診者須填寫4大題目，系統將另以簡訊方式發送接觸者造冊模板的下載網址給公司或學校聯絡窗口，由其啟動COVID-19相關應變措施，並將接觸者名冊主動提供所在地衛生局開立電子居隔單，及進行後續居家隔離者追蹤管理作業。

陳時中表示，自主回報系統目前還在轉換期，確診者可能會同時收到中央與地方資料，「至少要填一份」，而密切接觸者也不用填得落落長，只要填經常接觸者即可，例如住在透天厝的確診者，若同住家人沒有一起吃飯、上班時間也錯開者，就不須填在密切接觸名單裡，「在填寫時盡量精簡，效率才能更好」。

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最後，陳時中表示，未來自主回報系統將走向全面自動化，民眾正確填寫可讓電腦直接開單，把人工作業減到最低。而本土疫情已連4日破萬例，陳時中今（1）日在記者會上表示，預計5月底會來到高峰，屆時確診者增多，呼籲民眾接獲簡訊一定要填妥資料，「特別是最重要的那支聯絡電話」，填寫正確了，之後自動化系統才能展開。