陳時中坦言「染疫存有黑數」　曝「快篩陽視為確診」時間點！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，已經進入單日破萬例，新北市市長侯友宜也呼籲「快篩陽性視同確診是一定要走的路。」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應「如果後續當作一般疾病，不需要強制管制措施，就會走向這條路。」另外，有國內醫師認為，台灣染疫病例仍有黑數。陳時中也坦言「會存有一定量的黑數。」

新北市市長侯友宜認為，「快篩陽性視同確診是一定要走的路」，尤其現在都是大量確診案例，中央應該盡快想好配套措施，儘速通過相關政策。

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針對快篩陽視同確診，陳時中表示，大家還是有很多疑問，但現在要推動的應該是要節約或有效運用PCR量能，前端的快篩把可能是陰性的先排除掉，剩下的用PCR來確定是否確診。但他也坦言「如果新冠肺炎以後是當作一般疾病，不用第五類法定傳染病來看待，不需要強制管制措施，就會走向這條路。」

另外，國內有醫師認為當新增確診數超過確診量能，會給人一種疫情平穩下來的錯覺，但接下來中重症死亡比例會持續增加，而且還有很多染疫黑數沒被發覺。

陳時中也對此回應，確實有很多無症狀的人，可能已經染疫都不知道，這部分會存有一定量的黑數，所以常常在說，確診人數比例增加，黑數沒有被驗出來的的比例也在增加，因此「被確診者」也會持續增加中。