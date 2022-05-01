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大陸 大陸焦點 特派現場

微博、抖音強制顯示IP位置　大批海外網紅「一夕歸國」！

▲▼微博強制顯示IP屬地　大批海外網紅「一夕歸國」了！。（圖／翻攝微博）

▲抖音開始強制顯示IP屬地。（圖／翻攝抖音）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各社群平台近日陸續開始強制用戶顯示IP屬地位置，此舉被認為是要打擊境外網軍，但傻眼的是，首先中槍的卻是大批自稱人在海外的網紅，包含人在日本的網紅IP顯示在上海、人在英國的網紅IP卻顯示在廣東，令粉絲們哭笑不得。

微博4月28日發出公告，表示將全面顯示用戶IP屬地，並且不能由用戶主動開啟或關閉，也就是說，用戶所在的省份、地區或者國家都將自動公開顯示。

該項措施被認為是要打擊境外網軍，但真正上線後，首先中槍的卻是一大批自稱人在海外的網紅，像是「來醬在東京」IP屬地顯示為上海；「娜娜在英國」IP屬地為廣東；「王藥師在英國」IP屬地為天津。

▼小紅書上的海外網紅，IP屬地顯示在北京。（圖／翻攝微博）

▲▼微博強制顯示IP屬地　大批海外網紅「一夕歸國」了！。（圖／翻攝微博）

還有IP屬地為山東的「cc吃喝在德國」；IP屬地為海南的「小陳在印度」；IP屬地為廣東的「恰恰wen在日本」。

IP屬地曝光後，許多粉絲都感到非常憤怒，痛罵自己追了多年的網紅根本是個騙子，「怎麼突然就回國了？」「東北假裝東京，算你狠。」「你說你在福岡，結果是在福建？」「還以為你人在義大利，根本是義烏吧！」

不過，也有粉絲認為可能只是系統問題，畢竟從網紅平常上傳的照片及影片來看，明顯就是海外拍攝的，仍選擇相信偶像。

▼微博也強制顯示IP屬地。（圖／翻攝微博）

▲▼微博強制顯示IP屬地　大批海外網紅「一夕歸國」了！。（圖／翻攝微博）

對此，有海外網紅解釋，他本人的確一直在海外，是因為用國內家人的手機註冊，或者登錄了帳號，所以IP屬地才會顯示在國內。進一步查詢後可以發現，有部份海外網紅的IP屬地現在已經從中國大陸更改成海外。

同樣是在中國大陸，也有一大批網紅跨地域經營，例如「廣州吃喝玩樂匯集」IP屬地為湖南；「天津吃喝玩樂事」IP屬地為廣東；「魅力遼寧」IP屬地為廣東；「北京人的那些事」IP屬地為湖南。

對於上述情況，大陸媒體指出，這是由於許多帳號都是屬於同一家MCN（多頻道聯播網）在經營的，這該家MCN就位於湖南，這在業內早已不是秘密，「許多帳號的內容分發，都是交由『大本營』來統一運營，類似『中央廚房』的概念。」

▼同樣在大陸，也有跨地域經營的情況。（圖／翻攝微博）

▲▼微博強制顯示IP屬地　大批海外網紅「一夕歸國」了！。（圖／翻攝微博）

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