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陸愛國社群「帝吧」官微IP竟在台灣！被抓包後又突變香港、日本

▲▼陸愛國社群「帝吧」官微IP竟在台灣。（圖／翻攝微博）

▲「帝吧」官微IP曾一度顯示位於台灣。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸社群平台微博近日開始強制顯示用戶IP所在地，大批海外網紅被「一夕歸國」，就連曾「出征」總統蔡英文臉書的愛國網路社群「帝吧」官方微博也被發現IP竟然在台灣，遭到許多大陸網友質疑。

微博官方日前表示，一直致力於維護健康有序的討論氛圍，保障用戶第一時間獲取真實有效信息的權益，為減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，確保傳播內容的真實、透明，站方於今年3月上線展示用戶「IP屬地」功能。

微博官方4月28日宣布上線「個人主頁一級頁面展示IP屬地」以及「全量開放評論展示發評IP屬地小尾巴」功能，並強調該功能旨在更透明地向廣大用戶呈現真實情況，無法由用戶主動開啟或關閉。

▼「帝吧」官微IP屬地不斷變換。（圖／翻攝微博）

▲▼陸愛國社群「帝吧」官微IP竟在台灣。（圖／翻攝微博）

功能上線之後，大批聲稱人在海外的網紅IP所在地被發現根本不在國外，而是在上海、北京、廣東、福建等地，令許多網友非常傻眼，笑稱根本是「一夜歸國」。

但最令大陸網友驚訝的是，大陸愛國網路社群「帝吧」的官方微博IP居然顯示位於台灣，令許多網友好奇起「帝吧」的真實身份，甚至有人質疑「帝吧」根本是境外網軍。

事件在網路上引起大量討論之後，「帝吧」官方微博的IP突然又轉換成香港、日本，最後是浙江。隨後，「帝吧」官方微博並發文表示，「當你發現帝帝在台灣時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在1450的祖墳上；當你發現帝帝在香港時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在曱甴的祖墳上；當你發現帝帝在境內時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在公知的祖墳上；當你發現帝帝在日本時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在靖國神社爆炸遺址上；當你發現帝帝在火星時，不要驚慌，不要懷疑，那是真的。」

「帝吧」2019年曾揚言「給台獨份子上一堂愛國主義課」，號召大批大陸網友「出征」臉書，在許多台灣媒體、公眾人物的臉書留言洗板，內容包含愛國文章、表情包、山水畫等，連總統蔡英文的臉書都成為「出征」目標。

▼「帝吧」官微回應事件。（圖／翻攝微博）

▲▼陸愛國社群「帝吧」官微IP竟在台灣。（圖／翻攝微博）

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