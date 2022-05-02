梅西、庫克都上海？　陸打假「公開IP屬地」網紅們尷尬

▲大陸各大知名社交平台全面開放用戶IP屬地功能，不少號稱海外網紅原形畢露。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸新浪微博近期宣布全面開放用戶IP屬地功能，自從IP屬地短短上線沒幾天，不少大陸有網友發現，自己關注的不少大V和網紅博主現出原型。比如，比爾·蓋茲的微博認證帳號的IP屬地是河南，蘋果CEO庫克的IP屬地位於上海。還有其他號稱帶你看世界的國外博主，IP屬地散佈在大陸各。網友評論表示，「簡直是大型打假現場，IP一出隨時發現新老鄉。」

日前，大陸新浪微博宣布全量開放用戶IP屬地功能，微信公眾平台29日也顯示用戶發布內容時的IP屬地，抖音安全中心官方帳號也發文跟進，將全量開放在個人主頁等位置展示帳號日前，IP屬地的功能。

按照平台的初衷，希望更透明底想用戶呈現陣勢情況，也可在一定程度上遏止冒充當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為。該功能上線後出現雙面刃效應，大陸一些知名博主、明星帳號「秘密」被發現，出現代運營、冒充老外等情況紛紛被揭發。

▼「IP位置」顯示用戶實際位置 。（圖／翻攝 微博）

綜合陸媒報導指出，自從IP屬地上線之後，許多號稱帶你看世界的國外博主、知名海外網紅和大Ｖ瞬間回到國內。比如，「小雪梨在日本」IP屬地為遼寧；「英國報姐」IP屬地為山東；「來醬在東京」IP屬地顯示為上海

其中，有位「中美夫妻」vlog博主在社交平台上發布了100多條作品，內容都是記錄自己和家人在美國的生活，全以個人出鏡形式展示美國生活日常。最後，不少網友質疑，「請問博主為何在河南發影片，不是國外？」

其他國外名人帳號也出現類似情況，有網友發現比爾·蓋茲微博認證帳號的IP屬地為河南、蘋果CEO庫克IP屬地在上海、特斯拉CEO馬斯克IP屬地在北京等。

▲不少國外名人請大陸公司管理社交平台。（圖／翻攝 微博）

有趣的是，人在法國的阿根廷足球明星梅西，其微博帳號「梅西LeoMessi10」的IP屬地顯示在上海，外界猜測雖然是認證帳號，上述名人本身並不精通中文，應該是授權給大陸某公司或公關公司幫忙管理。

針對公布IP屬地的做法，多數網友認為可以有效減少造謠、傳謠的內容，打擊「鍵盤俠」和「反串網軍」，清淨和凈化網絡環境，也有網友表示以後發表言論會更小心和謹慎。

但也有網友質疑是否會暴露個人隱私，不過IP屬地不等於IP，不涉及具體位置。