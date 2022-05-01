保留急診量能　醫籲廣開新冠肺炎急門診

▲台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎Omicron變異株傳染力驚人，台灣新增本土病例已連3天超過萬人，也發生兩起來不及就醫病故的悲劇。臉書粉專急診女醫師其實. 撰文指出，目前已是急診就醫人數史上新高，且急診醫事人員也因染疫而減少人力，她說，快篩陽性想做PCR的輕症患者與不知該看哪科的人癱瘓了急診，呼籲醫療院所廣開COVID急門診，把急診留給真正需要的患者。

該粉專貼出日前急診醫學會公布的指引：

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1. 無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2. 無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3. 有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4. 出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。

至於如何判斷是否需要急診，則看有無出現圖片最右邊的警示症狀。

該粉專強調，醫療排擠效應只是文字時，人們無感。當有患者來不及得到急診醫療救治而死亡，才在怪東怪西也無力回天。目前已經有許多急診的就醫人數是「史上前所未有的新高”嗎？更別說急診醫事人員因確診而減少的人力了！」

建議醫療院所要廣為開立 COVID急門診（疫病門診） ，以分流快篩陽性想來做PCR的輕症者，不管是為了想拿診斷書還是不知道要看哪科的患者，老實說，主要就是這些人癱瘓了急診。請把急救資源盡可能保留給真正需要的人，不管是不是COVID。