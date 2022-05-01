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大人小孩咳嗽排急診　醫籲快篩代替PCR：官員來第一線看看

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情大爆發，許多民眾怕染疫都到醫院採檢PCR。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰也貼出急診室照片指出，「晚上急診外面仍然滿滿人群，大人小孩一起群聚.......此起彼落的咳嗽聲音.....真的不能用快篩代替PCR嗎？官員請來第一線看看好嗎？」

蘇一峰在臉書說，快篩在有症狀的患者身上使用，偽陽性只有百分之1以下，疫情熱區縣市使用快篩當作確診，可以幫助緩解急診的壅塞，民眾想知道有沒有感染，做完快篩有答案，就不用去急診人擠人。

▼夜晚的急診室外頭，仍有許多排隊等待做PCR的民眾。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

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夜晚急診室仍有許多民眾排隊做PCR。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

4/30本土確診案例增加1萬5033例，醫療量能越來越緊繃，許多人出現相關症狀，買不到快篩試劑就會直接到醫院掛號進行PCR檢測。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，正考慮未來要求「快篩陽性者才能進行PCR檢測」，此政策很快就會上路。

陳時中說，地方政府的PCR篩檢量能約19萬，但不可能讓醫護人員天天熬夜檢測，目前每日檢測量約10萬左右，量能還足以負荷。然而許多民眾會到醫院進行檢測，他呼籲，民眾可多利用社區採檢站，避免全部湧入急診室。

▼台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝台灣急診醫學會臉書）

▲台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）

1、無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2、無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3、有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4、出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。

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