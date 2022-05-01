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嬰高燒翻白眼！急診等1小時不治　醫翻出「這句被出征實話」

▲▼嬰兒,親子,家長互動（圖／記者姜國輝攝）

▲吳先生質疑院方延誤治療。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名吳姓父親指控，家中6個月大的男嬰發高燒、翻白眼，去林口長庚醫院急診卻得等1小時，經急救後仍宣告不治。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今天（1日）表示，醫療量能吃緊時，誰會是直接的受害者？就醫的民眾和醫護人員！

蘇一峰在臉書說，民眾帶著生病幼兒在急診室外面排隊到失去呼吸，家屬悲慟無法接受，是忙翻天醫護人員的錯嗎？還是說「要怪就怪病毒吧」？他也貼出醫勞盟4/21在臉書的發文，「醫勞盟早早說出實話，結果被出征.......」原來醫勞盟當時強調，「原有醫療量能的被排擠效應」。

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▼醫勞盟4/21強調，「原有醫療量能的被排擠效應」。（圖／翻攝醫療盟臉書）

（圖／翻攝醫療盟臉書）

根據《東森新聞》報導，吳先生悲痛表示，當時他有告知長庚醫院的醫護人員，兒子燒到快40度，且全身發抖翻白眼，但對方還是叫他遵守相關規定，到急診室外的戶外診療區排隊，甚至告訴他「很多人在掛號，不是只有你一個人在掛號！」

吳先生列出時間表，指他當天下午4點帶孩子到院，經接洽4點20分到戶外區排隊，4點40分好不容易拿到號碼牌進急診室，又等了一陣子，眼看孩子快要沒有呼吸，妻子主動求醫生救人，但情況已不樂觀，在下午5點10分開始急救，最後5點44分宣告不治。

吳先生說，到院後排隊加等待時間超過1小時，院方卻未緊急處理，而是要孩子等抽血，「還要等什麼？血都還沒抽到，人就死掉了，我怎麼可能不痛？一個小孩就這樣走了，因為政府的政策...」

對此，長庚醫院回應，當初檢傷時有發現男嬰發燒、意識清楚，一切依常態規定處理，但男嬰病情變化快速，院方深表遺憾。

▼林口長庚醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲林口,長庚醫院,兒童醫院,醫療機構。（圖／記者謝婷婷攝）

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