榮獲2022公共建築景觀建築園冶獎　大台南會展中心亮點十足

▲大台南會展中心獲「2022公共建築景觀建築園冶獎」榮耀，成為台南另一個亮麗的入口門戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

斥資20億元，由經濟部與台南市政府合作開發，市府代辦興建工程的大台南會展中心，甫獲「2022公共建築景觀建築園冶獎」榮耀，市長黃偉哲非常高興。

黃偉哲市長希望藉由會展中心更讓會議產業在台南市發達，也讓帶動相關綠能、機械及智慧運用及表演活動等，讓經濟與文化發展更有加乘作用，希望民眾能多來参觀及利用，藉此引入更大量商機與觀光與文化的大台南會展中心，成為台南另一個亮麗的入口門戶。

大台南會展中心以具台南在地特色之「海洋文明」、「歷史府城」及「綠能科技」為設計理念，並依功能區分為展覽棟、會議棟及停車棟3棟毗連建築，有著古都的意象，並符合節能減碳的未來趨勢；自興建以來接連獲得2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎、2021年台南市政府公共工程優質獎特優、2021年公共工程金質獎，更於今獲頒「2022年公共建築景觀建築園冶獎」。

會展中心位於沙崙智慧綠能科學城，採綠能減碳概念設計，定位為綠色智慧展覽館。其中展覽棟屋頂為我國首座採用高性能鋼纜桁架之建築，降低20%之用鋼量，減少的碳排量相當於35,000棵樹每年吸收的二氧化碳總量。展覽棟及會議棟屋頂建置大量太陽能板，全年發電量可供1,318個家庭使用1年。空調系統亦採節能設計，降低35%用電量。綠化植栽共34,375株，77%為原生種，總固碳當量達7,060公噸。此節能、重視生態與環境的理念為屢次獲獎的重要原因。

該中心規劃601個展覽攤位，以及最大1,000人、最小20人之各型會議空間共10間，停車空間可容納小客車550輛及機車464輛，是南台灣一座優質、專業的國際級會展中心。

大會展中心已於今年4月21日舉行「台南自動化機械暨智慧製造展」開幕首展，為我國會展產業注入嶄新活力，提升我國會展產業的國際能見度及競爭力，並且也藉由府城豐富的文化底蘊，達到城市行銷的加乘效果。