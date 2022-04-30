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「有人在說謊！」邱顯智質疑唾液快篩審核秒過　發文嗆聲後道歉

▲▼立法院社福及衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜27日呼籲開放唾液快篩，指揮中心指揮官陳時中28日提到，目前沒有德國唾液快篩廠商申請進口，昨（29）日則有首批唾液快篩審核過關，時代力量立委邱顯智質疑審核過程，批「一定有一個人在說謊」，但昨日通過的其實是韓國廠商，邱顯智隨後道歉表示誤會了。

邱顯智昨晚10時在臉書發文表示，「4/28沒有廠商申請，4/29唾液快篩來了，一定有一個人在說謊，重大防疫訊息，請指揮官別再信口雌黃！」

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但事實上，陳時中28日是說沒有「德國廠商」申請，29日通過的則是韓國廠商，邱顯智發文約2小時後道歉承認他未確實查證，對基本事實有誤解，「我沒有查證清楚，我沒有查證清楚，我沒有查證清楚，罰寫三次，跟陳時中指揮官說一聲對不起。」

▲▼立法院 時代力量立委邱顯智、王婉諭召開「別讓人民自費拚防疫，請政府全額補助防疫旅館費用」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智（右）發文批「有人說謊」。（圖／記者屠惠剛攝）

食品藥物管理署昨（29）日更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增1款韓國製「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組Gmate COVID-19 Ag Saliva」，預計申請量3000萬份，這也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。

根據其檢附資料，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。

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