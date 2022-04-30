刪「久未更新App」引開發者眾怒　蘋果打臉：被刪的是沒人下載的

▲蘋果要從App Store刪除很久沒有更新的App，引起許多開發者不滿。（示意圖／取自9to5mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，近日一些程式開發人員抱怨蘋果威脅要從 App Store 中刪除他們的應用程式，因為它們在相當長的時間內沒有更新App。蘋果對此做出回應，表示這些應用程式下載量極低，直接表明被刪除的應用程式，都是沒什麼人在下載使用的，換句話說，被刪除也是合理的。

蘋果在公告中指出，作為 App Store 改進程序的一部分，針對在過去三年內未更新且未達到最低下載量的應用程序，也就是在過去12個月的期間內根本沒有下載或下載次數極低的應用程式，App開發人員會收到一封電子郵件，並通知他們，應用程式可能從 App Store 中刪除。

不過蘋果也表示，這些開發人員有30天的時間來更新，否則程式就會從商店中刪除。

有開發者在推特上分享了類似的經歷，認為蘋果政策以及要求改變更新的時間，對獨立開發者不公平。

有開發者認為遊戲應該被允許留下，它們仍然可以是有價值的。而不是一種服務。也有別的開發者表達了類似的想法，指出消費者仍然可以購買2000年的主機遊戲。

不過蘋果表示，已經清楚說明了為什麼有些App的認定標準似乎不一致，一位開發人員舉例，iPhone 早期流行的遊戲 Pocket God 已經七年沒有更新了，但仍然在 App Store 上，蘋果仍讓其保持在商店中販賣，因為它仍然很受歡迎。

不過也有人質疑，蘋果雖然解釋刪除這些很久沒更新的App，是為了避免一個過時且可能有問題的App被大量下載，反而出現很多災情，「但如果一個App很久沒更新卻也沒人下載，那又有誰會被傷害?」

但蘋果還是表示，不希望 App Store 中充斥著開發者和用戶都忘記的應用程式，認為刪除舊的、無人下載的應用程式是一個很好的解決方案。

對於花費時間精力開發App應用程式的人來說，蘋果的回應感覺像是一記耳光，但蘋果也遞出一個小小的橄欖枝，回應指出，任何收到通知的人，以及那些已經收到通知的人，在正式刪除前，將有90天而不是30天的時間來更新他們的應用程式。