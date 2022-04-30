竹市+125！新增2例中症　486人在家居隔照護中

▲新竹市今日新增2名中症患者，其餘仍為輕症及無症狀感染。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今(30)日新增125名確診個案， 市府表示，至今（111）年以來，已累積847名確診個案，其中2例中症個案，其餘皆為輕症、無症狀確診。目前仍住院中之確診者有60人，「採居家照護之確診者」共486人，另有因密切接觸而居家隔離共555人。

新竹市衛生局指出，目前仍有24校因確診持續停課或停班中，民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」(https://www.hc.edu.tw) 查詢。

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衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，該站昨（29）日共計篩檢372人，已檢測出53人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

衛生局表示，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，即日起歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」(https://line.me/ti/p/@home_care_hc)，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

因應疫情及民眾接種COVID-19疫苗需求，竹市下周一（5月2日）起啟動中正市場（中正路245號2樓）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）2座大型疫苗施打站，時間為上午8時至11時、下午14時至17時 ，提供12歲以上民眾接種莫德納疫苗，不限第幾劑，採限額預約制，可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）或洽疫苗專線03-5355137。

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