本土確診連日破萬「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿

▲疫情持續升溫，是否禁止內用的聲浪又再次響起。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣疫情持續升溫，本土確診數已經連日天破萬例，不過中央並未禁止餐廳內用，相對於去年升級三級警戒時的緊張事態，有一個鮮明的對比。就有網友發文詢問，「現在疫情大爆發，連足跡都不公布了，內用根本超危險，真的有人敢去嗎？」引起一陣熱議。

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布新增例1萬1974例本土個案，另增130例境外移入，確診個案新增2例死亡，由於疫情持續升溫確診數飆升，日前各縣市首長與專家皆同意簡化疫調，將居家隔離改為3+4大方向，即日起確診者足跡也不再公布。原PO在 PTT 八卦板上發文指出，疫情大爆發的現在，「去吃飯內用超危險吧，一定很容易被傳染，每個人飲料機都用杯口去接，餐具也都會觸摸，內用根本超危險，真的有人敢去？」

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對此，就有網友認為，「剛內用吃完」、「專挑人少的店家就好」、「不需恐慌，日常生活照過，聽從上級的指揮吧」、「吃到飽餐廳客滿」、「我看還是蠻多人內用的，你出外內用幾乎無法避免」、「沒禁止就不用怕」、「我星期二晚上在星巴客找不到位置坐」、「台北人內用多到爆」。

據本站報導《北市陽性率11.7％燒到中南部 專家籲「動態升級」禁內用》，台北市長柯文哲日前提出了「軟性封城」，不過暫時還沒有禁止餐廳內用的打算。而台大醫院急診醫學部醫師、哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋認為，目前應該看陽性率，如果確診數上升、陽性率下降，代表疫情已經越過高峰，而台灣步入共存時代後，也應該改採游擊戰，政府可以發動「資訊系統國家隊」，對陽性率高的地區「動態升級」，例如禁止內用，同時公布完整的陽性率地圖，讓民眾清楚知道哪些地區風險較高，才能避免前往。