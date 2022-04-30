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全台血庫告急！「台北只能撐3.7天」A、O型最缺　確診要暫緩28天再捐

▲▼秋冬之際用血量大，但捐血民眾卻因疫情及天候變得比以往更少，造成血庫各型血液都面臨存量不足的問題。（圖／記者湯興漢攝）

▲血庫各型血液都面臨存量不足的問題。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

COVID-19疫情衝擊血液庫存。根據血液基金會統計，全台血液庫存都低於7天，台北只能再撐3.7天，A型及O型剩不到3天最缺，血液基金會盼民眾挽袖捐熱血，確診者須暫緩28天再捐。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，單日確診病例突破萬例大關，除了不少民眾被匡列居家隔離，各大學校紛紛改線上教學，企業則推行居家辦公以降低傳染風險，民眾外出意願明顯降低，大大衝擊血液庫存量。

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根據血液基金會今天最新血液庫存，全台各血型都低於7天安全庫存量，台北只能再撐3.7天、新竹4.9天、台中4.6天、台南6.2天、高雄4.7天，以A型和O型血最缺。

台北地區A型只能再撐2.6天、O型2.8天，另像是AB型約3.4天、B型約6.8天；新竹地區A型剩4.8天、B型5.4天、O型4.5天、AB型5.6天；台中地區A型剩下4.3天、B型6天、O型3.9天、AB型5天。

南部方面，台南地區A型剩5.6天、B型8.9天、O型5天、AB型7.1天；高雄地區A型剩4.1天、B型6.2天、O型4.3天、AB型4.2天。

▲▼血液庫存量。（圖／翻攝台灣血液基金會網站）

▲昨日血液庫存量的已經顯示不足。（圖／翻攝台灣血液基金會網站）

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏今天上午接受中央社記者訪問時表示，COVID-19疫情延燒的同時，還有許多患者飽受其他疾病所苦，血液需求並未減少，但以往主要募集的場域如企業、校園都遠距上班上課，導致血庫入不敷出。

劉俊宏說，據了解，部分醫院已祭出用血限令，包括調整輸血條件、減量輸血等，恐影響醫療行為，呼籲民眾挽袖捐熱血。

不過，如今疫情嚴峻，曾確診或居家隔離民眾大增，這些人能否捐血，民眾霧煞煞。

根據血液基金會規定，確診者及同住者應暫緩捐血28天，曾因發燒或呼吸道症狀就醫治療者則應暫緩14天；另外，正在居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、被匡列採檢、同層樓有家人或朋友確診，也都須暫緩14天。

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