疫情鬧血荒！2人捐血滿750cc　就送黃金手鍊、鑽石項鍊

▲由於鬧血荒，創新獅子會與捐協中心合作，捐血滿750c.c.就送純金手鍊。（圖／翻攝臉書／創新獅子會）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，全台各地民眾捐血意願降低，血量平均降低六成，血庫也受到影響。對此，創新獅子會與捐血中心合作，只要2人共同捐血，滿750c.c.，就送市價超過3,000元的金手鍊，果然成功拉抬人氣。

新竹捐血中心表示，此次活動的主辦單位為桃園創新獅子會，4日在台茂購物中心有捐血車，只要民眾完成捐贈，就能收到開運祈福金磚米、防疫口罩、白人牙膏、衛生紙、手機觸控筆，以及珠寶店折價券等物品。

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此外，這次的活動當中，還加碼了2份大禮，只要2人同行、完成捐血750c.c.，就會送出鑽石項鏈，以及價值3,000元的999純金紅繩手鍊，鑽石項鍊與純金手鍊各限量50份。

▼有民眾捐血滿750c.c.，成功抱走純金手鍊。



此次活動果然吸引了不少民眾參加，也有不少夫妻、情侶檔組隊到場，想將純金手鍊帶回家。活動舉辦後30分鐘，就有夫妻成功達標，捐了足量的血，成功拿走金手鍊。

▼創新獅子會透過豐厚的獎勵，鼓勵民眾多捐血。（圖／翻攝新竹捐血中心）



這對夫妻得知自己是第一組完成的，感到十分訝異，因為前面還排了不少人，也為此感到十分開心。而根據以往資料，往年平均一天可以新增80到100袋血液，此次活動預計共有300袋250c.c.的血液，意味著預計300人到場捐血，可見果真吸引民眾到場挽袖。

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