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免排隊！紫南宮號召民眾挽袖捐熱血　捐滿500cc送虎年金銀錢母

▲▼紫南宮捐血送錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲紫南宮捐血送錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

因本土疫情再起，南投紫南宮今年也應中央政府防疫指引，取消農曆西年發放錢母與丁酒活動，2月初改推捐血送錢母的活動，號召民眾熱血響應，而為讓先前撲空的民眾有機會拿到虎年金、銀錢母，紫南宮也把握228連假的最後一天，再度舉辦捐血錢母的活動，民眾只要捐滿250cc熱血即可獲得銀錢母1個；500cc則可獲得金、銀錢母各1個。

把握228連假最後一天，南投紫南宮與台中捐血中心合作，趁著連假再推出捐血送虎年錢母的活動，希望可以號召民眾挽袖捐熱血，以紓解近來天氣不穩定而造成的血荒危機，其中又以A、O型血袋庫存最少。民眾只要前來捐血，捐滿捐滿250cc熱血即可獲得銀錢母1個；500cc則可獲得金、銀錢母各1個。

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▲▼紫南宮捐血送錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼紫南宮捐血送錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼紫南宮捐血送錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

台中捐血中心指出，今年以來，1月份共舉辦25場次出動59台車次，有6506人響應，募集11281袋，首捐人數達363人；2月份拒辦25場次出動62台車次，捐血人數來到6998人，共募集11762袋，首捐人數也達到546人。台中捐血中心也表示，2月份還會再有2天，出動5台車次，期盼能採集到1000袋，以疏解連日天氣不穩定造成的血庫存量不足的問題。

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紫南宮錢母捐血

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