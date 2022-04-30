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5歲女童經常「無故狂笑」　就醫發現罹患罕見疾病

▲▼有人發現嬰兒紙尿褲能取代衛生棉褲。（示意圖／達志影像）

▲女童經常無故狂笑，5歲之後情況還變嚴重。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南5歲女童甜甜（化名）從出生起就經常無故狂笑，起初母親只覺得孩子可愛，但隨著年齡越來越大，情況卻越來越嚴重，於是決定帶孩子就醫。就診之後，醫生發現女童患有罕見疾病「癡笑性癲癇」（Gelastic epilepsy），由「下丘腦錯構瘤」引起，必須透過手術才可能根治。

根據大陸媒體報導，女童的母親表示，她在甜甜1歲的時候發現，甜甜經常無故大笑，情況不好的時候會笑個5、6次，甚至多的時候會有7、8次，完全沒有任何誘因。

▼醫生在女童腦部發現腫瘤。（圖／翻攝微博）

▲▼5歲女童經常「無故狂笑」　就醫發現罹患罕見疾病。（圖／翻攝微博）

女童的母親指出，甜甜5歲開始，情況變得特別嚴重，眼睛總是空洞凝視著前方，讓人心裡很不舒服，「那種情緒發洩不出來的話，她就會非常緊張。」

見女兒的情況越來越嚴重，母親決定帶著甜甜就醫。河南省兒童醫院多學科專家聯合會診，甜甜被診斷為「癡笑性癲癇」，這是一種難治性癲癇，由一顆1.3公分的「下丘腦錯構瘤」引起，僅僅服藥難以取得理想的治療效果，必須通過手術才可能根治。

幸運的是，經過手術，甜甜很快恢復了正常。醫生也提醒，愛笑往往讓人覺得寶寶性格好，但如果寶寶時常無故發笑，家長一定要警惕，因為癡笑性癲癇的表現症狀正是無故發笑。

▲▼5歲女童經常「無故狂笑」　就醫發現罹患罕見疾病。（圖／翻攝微博）

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