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JASONS更名Mia C'bon天母店首亮相！咖啡買1送1　聘用機器人店長

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

▲「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

家樂福併購頂好超市、JASONS超市後，如今JASONS超市更名為「Mia C’bon」，首發天母店將於4月30日正式亮相！除了以9大概念演繹消費者對於頂級超市的想像，提供5大情境商品，更首聘「虛擬店長」機器人，為顧客貼身推薦商品。而為了慶祝開幕，Mia C'bon Café將於4/30～5/8全面「買1送1」。

Mia C'bon歷時一年、超過千位消費者調研，以9大概念演繹消費者對頂級超市的想像，蒐羅全世界優質商品，滿足多元的生活場景。首間門市將於4月30日在台北天母西路正式亮相，導入科技、情境體驗，提出5大生活情境，包括「知性飲酒、品牌生鮮、小農咖啡、環遊零食、延伸廚房演繹」，引進更多在地小農、友善動物的商品，並響應科技與永續，店內全面改用電子價標。

而據悉Mia C'bon的名字設計也歷經多次討論，業者表示，試著輕輕唸出「Mia」，不就是台語的「東西」嗎？親切語意瞬間拉近與台灣在地消費者之間的距離。事實上Mia C'bon 本身就乘載了歐陸血統，「Mia」為義大利和西班牙文，意思是「我的」，「C'bon」則是法文「美好、美味」的意思。期望好唸又好記的名字，代表一家既在地又國際的超市。

▲▼Mia C`bon「進口食品區」超過82國、12,000種熱銷與獨家進口商品，網羅時下最新、最夯、別處找不到的進口品項。（圖／業者提供）

▲「進口食品區」超過82國、12,000種熱銷與獨家進口商品，網羅時下最新、最夯、別處找不到的進口品項。（圖／業者提供）

在首發天母店的「進口食品區」搜羅超過82國、1萬2千多種熱銷與獨家進口商品，網羅時下最新、最夯、別處找不到的進口品項，希望透過精緻選品，讓消費者能夠零時差、零距離的與世界接軌；而台北天母店更是首聘「虛擬店長」機器人，為消費者貼身選物、親切與消費者打招呼。

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

▲北天母店更是首聘「虛擬店長」為消費者選物、親切與消費者打招呼。（圖／業者提供）

其中「蔬菜區」以新鮮、有機、分享及健康為訴求，最亮眼的生鮮獨家品牌EUGENIE是選品團隊實際走訪台灣鄉鎮，找尋符合有機與產銷履歷高標準，精選「樂於分享給家人的」食材等級。

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

▲蔬菜區獨家推出EUGENIE品牌。

而肉品全面使用品牌肉，包含獨家販售的全台唯一歐規氣冷式不泡水的洽富氣冷雞、曾獲兩屆世界牛排賽冠軍的澳洲傑克和牛（Jack's Creek），還有曾於澳洲重要和牛比賽中獲得金獎、世界各地高檔餐廳指定品牌的鳳凰和牛（Phoenix），透過品牌的把關，希望帶給消費者更高品質的產品。

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

▲肉品全面使用品牌肉，包含獨家販售的全台唯一歐規製作的洽富氣冷雞。

「世界酒區」則呼應了品牌價值的「享受（Enjoy）、國際（World）、分享（Share）」，精選超過40個國家、2000多支不同產區的經典酒款，從細品啜飲的葡萄酒、日式風情的清酒、豪邁暢飲的啤酒，到無限層次的威士忌，各國知名品牌盡現於此。未來更不定時舉辦紅白酒、清酒等品鑑會，由達人帶領消費者品鑑酒款。

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

▲▼「世界酒區」精選超過40個國家、2000多支不同產區的經典酒款。（圖／業者提供）

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

Mia C'bon Café 則以在地（Local）及世界（World）精選兩地咖啡，其中最特別的是咖啡師團隊花費數個月至台灣山區尋豆，最終以位在屏東海拔800公尺的霧台巴魯那莊園咖啡為首選，巴魯那咖啡在雲霧繚繞的自然環境下養成的咖啡豆，風味清爽明亮，帶有淡淡果香，是台灣頂級咖啡之一。

另外一支則是義大利百年品牌LAVAZZA 中深烘焙咖啡豆，使用咖啡大師系列完美比例義式咖啡豆，深度烘焙，層次豐富且圓潤，帶有絲絨般口感，每年該品項咖啡豆全世界銷量超過140億杯。而台灣人最愛的拿鐵，更是選用了全台首支獲得動物福利標章的吉蒸牧場透明鮮奶，更是符合了年輕人喜愛永續、愛護動物的新世代價值觀。

▲▼「Mia C’bon」全新頂級超市首發天母店亮相。（圖／業者提供）

▲嚴選屏東小農咖啡、動物福利鮮乳，推頂級的精緻咖啡。（圖／業者提供）

Mia C'bon 更將場域化身為居民的廚房、禮品間的延伸，現場備有專人為消費者細心烹調牛排，將牛排煎並切分剪成小塊、放入盒內，方便消費者直接在店內品嚐，或是帶回家吃。此外還設有代削新鮮水果、提物的貼心服務，想送禮更是免費包裝，店內提供禮盒，可以將蘋果、梨子等自組喜愛的水果成為特色水果禮盒，若不想出門，還有滿額宅配及外送服務。

歡慶首家Mia C'bon開幕，台北天母店推出精選進口商品的限量福袋，內含超過1200元的商品，限量50份，前100名消費者不限消費金額再送德國Baren Treff小熊果汁軟糖，消費滿399元再送時尚購物袋一個（限量100個）；而Mia C'bon Café 更是從4月30日～5月8日全面「買1送1」。

未來 Mia C'bon 將逐步插旗全台，包含各地的百貨公司與街邊店，預計每月展店1至2家，至年底預計開設超過20家。

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