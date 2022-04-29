澎湖花火太美！女遊客看到忘我不慎落海　被救起繼續觀賞

▲花火節太美，女遊客欣賞花火過於專注而落海。（左圖：花蓮縣政府提供／右圖：民眾提供）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖國際海上花火節昨晚在澎湖馬公觀音亭園區展開第2場次，首秀澎湖花火20主題無人機科技燈光秀，在分流場地草蓆仔尾堤防一名女遊客，看到無人機表演過於忘我，不慎跌落海中，所幸被民眾及時救起。

▲女遊客欣賞花火過於專注而落海。 （圖／民眾提供）

由於今年台灣疫情急速升溫，確診數字節節升高，澎湖國際海上花火節在辦與不辦之間，不僅外界意見分歧，連縣府高層也分兩派，雖然花火節最後在爭議下升空，但澎湖縣政府旅遊處實施分流分地欣賞策略奏效，開幕式湧入1萬5000人，較往年少了一半人次；第二場次則是8000人，人流明顯分散在旅遊處建議的5個外圍觀賞點。

▲澎湖國際海上花火節實施分流分地欣賞，花火相當壯觀。 （圖／澎湖縣政府提供）

其中位在隆福餐廳外的草蓆仔尾堤防區，一名女觀光客專注花火拍照，不慎踏空落水，經鄰人跳水救起無大礙。女觀光客被救起時還自嘲「說來澎湖不碰水，結果居然落水了」，被救起來後也沒有立即離開，仍安靜欣賞花火表演。

澎湖花火節今年自4月25日至6月30日每週一、四在觀音亭園區舉辦，另外還規劃5月21日配合澎水百年校慶周末加場，以及5月28日七美場、6月11日望安場以及6月25日吉貝場等三個離島場次，總計24場花火活動，場場都精彩，期能帶給旅客不同的驚喜，另外為配合中央防疫政策，請大家下載並使用臺灣社交距離APP，且園區內應全程配戴口罩，保護自己也保護他人，讓花火20週年活動得以順利圓滿落幕。更多活動訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel粉絲專頁。