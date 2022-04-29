　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖花火太美！女遊客看到忘我不慎落海　被救起繼續觀賞

▲▼花火節太美，女遊客欣賞花火過於專注而落海。（左圖：花蓮縣政府提供／右圖：民眾提供）

▲花火節太美，女遊客欣賞花火過於專注而落海。（左圖：花蓮縣政府提供／右圖：民眾提供）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖國際海上花火節昨晚在澎湖馬公觀音亭園區展開第2場次，首秀澎湖花火20主題無人機科技燈光秀，在分流場地草蓆仔尾堤防一名女遊客，看到無人機表演過於忘我，不慎跌落海中，所幸被民眾及時救起。

▲▼女遊客忘情觀賞花火節不慎落海。（圖／記者陳韋男攝）

▲女遊客欣賞花火過於專注而落海。 （圖／民眾提供）

由於今年台灣疫情急速升溫，確診數字節節升高，澎湖國際海上花火節在辦與不辦之間，不僅外界意見分歧，連縣府高層也分兩派，雖然花火節最後在爭議下升空，但澎湖縣政府旅遊處實施分流分地欣賞策略奏效，開幕式湧入1萬5000人，較往年少了一半人次；第二場次則是8000人，人流明顯分散在旅遊處建議的5個外圍觀賞點。

▲▼女遊客忘情觀賞花火節不慎落海。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖國際海上花火節實施分流分地欣賞，花火相當壯觀。 （圖／澎湖縣政府提供）

其中位在隆福餐廳外的草蓆仔尾堤防區，一名女觀光客專注花火拍照，不慎踏空落水，經鄰人跳水救起無大礙。女觀光客被救起時還自嘲「說來澎湖不碰水，結果居然落水了」，被救起來後也沒有立即離開，仍安靜欣賞花火表演。

澎湖花火節今年自4月25日至6月30日每週一、四在觀音亭園區舉辦，另外還規劃5月21日配合澎水百年校慶周末加場，以及5月28日七美場、6月11日望安場以及6月25日吉貝場等三個離島場次，總計24場花火活動，場場都精彩，期能帶給旅客不同的驚喜，另外為配合中央防疫政策，請大家下載並使用臺灣社交距離APP，且園區內應全程配戴口罩，保護自己也保護他人，讓花火20週年活動得以順利圓滿落幕。更多活動訊息歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel粉絲專頁。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／台中+586　20處高風險熱點公布
達到群體免疫可解封！　陳時中揭2條件
網傳打疫苗無用　中重症接種數據曝光
LIVE／新北單日增4095例　侯友宜最新說明
林依晨代言7天火大解約！　廣告公司一張照片踩雷判賠141萬
辣人妻偷吃同事！　懷孕不忘「床上調教」：被你壓著打
北市單日很快會破5萬例！　將開新冠門診分流、加開專責病房
急診塞爆！醫喊快篩陽視同確診　陳時中反對曝2原因
快訊／疾管署秘書確診　署長周志浩即起居隔
快訊／群創擬發20億退休金！　近5400名員工領回、還可續留
快訊／再增2死！　今本土狂飆1萬1974例
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／追求女同袍不成！竟下藥想性侵　陸軍中尉羈押未禁見

白車上街突起火燒成黑頭車　23歲駕駛奪門而出驚險逃命

投顧老師帶你飛！LINE群狂詐1.84億　北部女強人慘噴3790萬

休旅車撞進超商！現場慘狀曝　駕駛：誤把油門當剎車

聽障女銀行領現金700萬疑被詐　警到場筆談後反而協助護鈔

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司一張照片踩雷　判賠141萬

辣人妻偷吃同事！懷孕不忘「床上調教」：被你壓著打　綠帽夫崩潰

萬華小黃左轉逆向撞12輛汽機車　運將：吃感冒藥恍神

警開罰單鬼畫符！「聞紅嬁、自行」霧煞煞　車主怒：二度受傷

連千毅回嗆鳳梨「顧好你的飲料店」　親吐與勾惡「私下喬進度」

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

快訊／追求女同袍不成！竟下藥想性侵　陸軍中尉羈押未禁見

白車上街突起火燒成黑頭車　23歲駕駛奪門而出驚險逃命

投顧老師帶你飛！LINE群狂詐1.84億　北部女強人慘噴3790萬

休旅車撞進超商！現場慘狀曝　駕駛：誤把油門當剎車

聽障女銀行領現金700萬疑被詐　警到場筆談後反而協助護鈔

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司一張照片踩雷　判賠141萬

辣人妻偷吃同事！懷孕不忘「床上調教」：被你壓著打　綠帽夫崩潰

萬華小黃左轉逆向撞12輛汽機車　運將：吃感冒藥恍神

警開罰單鬼畫符！「聞紅嬁、自行」霧煞煞　車主怒：二度受傷

連千毅回嗆鳳梨「顧好你的飲料店」　親吐與勾惡「私下喬進度」

「爸反對到底」楊千霈還是決定刺青了！ 雙手都有：不想後悔

貼心咬開綠色零嘴給汪吃！ 路人飄過驚問「狗可以吃檳榔嗎」他超尬

新北社區陽性率「8.64→13.92％」僅三天　侯友宜：確診數會再升高　

民調支持度跌破2成　陳時中：我現在關心的是染疫率和重症

唾液快篩要來了！陳時中：百人實測Ct低於23可驗出「食藥署會通過」

三立台灣台「新台長出爐」！莊文信5年前捲弊案　與張榮華世紀和解

全聯公布疫情5大消費趨勢！每週這3天滿額現折百元　優惠一次看

水下畫面曝！掃雷艇拍到「北海道觀光船」船身　釀14死終尋獲船體

快訊／追求女同袍不成！竟下藥想性侵　陸軍中尉羈押未禁見

媽患躁鬱症！她「交男友不敢說」姊夫也避見面　無奈：前任被嚇跑

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

連千毅回嗆鳳梨「干你什麼事！」親吐改約勾惡私下喬

母墜樓竟是兒下手　討嘸100元推下4樓

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

翻桌哥被連千毅叫去道歉　下營夜市可望重生

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

新北深坑鴿舍火警　鴿子全慘死

即／中火輸送帶起火　消防出動9車20人灌救

雲林縣議員是毒販金主　屏檢今起訴

下藥想性侵正妹同袍！桃園陸軍中尉被拘提聲押

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

路旁驚見7個紅包　民俗專家解答　

檢座劉彥君已婚帶妹上摩鐵　職務法庭判罰4月俸

更多熱門

相關新聞

1國二生確診　澎湖首間學校停課7天

1國二生確診　澎湖首間學校停課7天

澎湖疫情燒入校園！澎南國中傳出1名國二女學生，與就讀澎湖高級海事水產職業學校的哥哥確診，昨晚澎南國中校長藍淞地在臉書發文證實，收到確診通知後，隨即宣布全校停課7天，進行遠距教學，成為澎湖首間因疫情停課的學校。

澎湖必吃的美食在這裡

澎湖必吃的美食在這裡

明起「南部267處景點廁所」掃碼換1串衛生紙

明起「南部267處景點廁所」掃碼換1串衛生紙

澎湖馬公海域驚見男浮屍　身分待確認

澎湖馬公海域驚見男浮屍　身分待確認

澎湖西嶼鄉公所涉弊！鄉長許月里聲押

澎湖西嶼鄉公所涉弊！鄉長許月里聲押

關鍵字：

澎湖花火節遊客落水

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面