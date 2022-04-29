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「鄭用錦派下家族墓園」申請新竹縣紀念建築！盼護國神山與在地文化共存

▲▼鄭拱辰(1850-1923)曾任新竹廳參事、新竹州協議員、總督府評議員、獲授仕紳勳章，創設「新竹電燈株式會社」開啟新竹由農業轉型工業的契機。（圖／新竹縣政府）

▲鄭拱辰(1850-1923)曾任新竹廳參事、新竹州協議員、總督府評議員、獲授仕紳勳章，創設「新竹電燈株式會社」開啟新竹由農業轉型工業的契機。（圖／新竹縣政府）

生活中心／綜合報導

有關新竹科學園區(寶山用地)第二期擴建計畫之用地涉及鄭家墓地遷移一案，新竹縣政府預計於5月3日前往寶山鄉大崎村進行紀念建築現場勘查，由文化局副局長林益洲主持，邀請羅烈師副教授、廖志中教授及劉奕權建築師等三位委員及專家學者，針對新竹北門鄭家鄭用錦派下家族墓園進行文化資產價值評估。

本次竹科擴建計畫之土地徵用主要為提供台積電用地，鄭用錦派下族人在辦理過程中，曾向科管局強烈表達留下佔地不到被徵收土地百分之一的家族墓地訴求，並希望科管局能夠代為聯絡台積電相關業務部門，但未得任何回應，於是轉向新竹縣縣政府申請文資身份，尋求救濟途徑。

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鄭用錦派下族人之訴求，並非拒絕土地徵收或圖求更高額的地價補償費，而是希望科管局、新竹縣政府、與台積電等相關單位能正視新竹工商發展史，保留對地方有意義的人物文化資產。而這些對新竹有巨大貢獻、與新竹歷史息息相關的人，現在正面臨被從墓地起掘驅逐的命運。

▲▼鄭肇基(1885-1937)曾任八屆新竹州協議員、州勢振興調查委員、獲授仕紳勳章，為華南銀行創辦人之一（圖／新竹縣政府）

▲鄭肇基(1885-1937)曾任八屆新竹州協議員、州勢振興調查委員、獲授仕紳勳章，為華南銀行創辦人之一（圖／新竹縣政府）

鄭用錦為開台進士鄭用錫之弟，家族後代自道光二十四年(1844)以來均安葬於寶山大崎現有墓地，後輩中包括鄭如蘭、鄭拱辰、鄭肇基、鄭鴻源等，皆為自清代至民國對於新竹甚至北台灣文化與經濟發展有卓越影響的人物。其中第三世鄭拱辰於明治34年(1901)發起組織台灣第一個農會—新竹農會，推行農業技術的實踐與推廣，投資涉及農、茶、糖、電、酒、礦、化工、建築等實業，「集諸會社重役於一身」，是新竹地區最大的資本家。第四世鄭肇基為華南銀行創辦人之一，亦為新竹城隍廟於大正13年(1924)倡議重修的發起人。第五世鄭鴻源則為新竹市第二屆縣轄市長。


▲▼日治時期新竹電燈株式會社軟橋電廠、軟橋電燈圳取水口。（圖／新竹縣政府）

▲日治時期新竹電燈株式會社軟橋電廠、軟橋電燈圳取水口。（圖／新竹縣政府）

新竹能夠領先全台由農業經濟轉型為高科技重鎮，其源頭可追溯到鄭拱辰所投資創設的「新竹電燈株式會社」。大正6年(1917)新竹電燈會社在竹東上坪溪興建軟橋水力發電廠，過程中發現天然瓦斯，於是促成日本總督府在新竹赤土崎成立「天然瓦斯研究所」，即今工研院前身。1980年代，張忠謀先生擔任工研院院長，工研院的積體電路工廠獨立成為聯電，而後張忠謀先生在政府支持下又成立台積電，成為今日護國神山。軟橋發發電廠發電尾水滙成竹東大圳，為今寶山水庫主要用水來源，竹科用水之所賴。

▲▼鄭肇基墓。（圖／新竹縣政府）

▲鄭肇基墓。（圖／新竹縣政府）

經過170餘年的歷次修建，目前鄭用錦派下家族墓園保留了花崗石雕刻的鄭用錦夫婦，鄭如蘭，鄭拱辰夫婦等人合葬墓碑，與清代舊墓的石獅、石蓮花、石印斗，以及鄭肇基舊墓遺址、墓誌與墓碑，見證了鄭家一門四代的家族史。其中鄭用錦三代的合葬墓碑標明了二品「通奉大夫」與四品「中憲大夫」的官銜，是台灣少數品秩高的官墓；而鄭肇基舊墓主體為磚砌洗石子，曲手及墓柱刻有書法對聯，墓誌由台灣大學教授楊雲萍親撰，介紹墓主人的先世、生平與子孫事蹟，均極具文化資產價值。


▲▼民國58年台大楊雲萍教授為鄭肇基撰寫墓誌銘。（圖／新竹縣政府）

▲民國58年台大楊雲萍教授為鄭肇基撰寫墓誌銘。（圖／新竹縣政府）

企業發展與文資保存應有共存空間，例如友達集團於中科園區建廠施工過程中發現的西大墩窯文化遺址，不僅將其保留，並成立文化館，廈門廠區的山頭村和蘇州廠區的跨塘穀倉，同樣以不拆遷為原則，在現代科技廠房的一隅，讓歷史文化生命永續。寶山大崎鄭用錦家族墓園為主導新竹工商業革命先驅的長眠之地，護國神山護經濟也要護歷史，期待台積電能以世界科技龍頭的宏大視野，引領台灣企業推動經濟發展與人文歷史共存。

▼民國60年鄭氏子孫為鄭肇基掃墓時合影。（圖／新竹縣政府）

▲▼民國60年鄭氏子孫為鄭肇基掃墓時合影。（圖／記新竹縣政府）

 

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