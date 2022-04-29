遭羽球拍重擊傷眼「玻璃體出血」　她怒告隊友過失重傷害結果曝

▲台北市一場親友羽毛球雙打賽，發生後場揮拍誤傷前場對友的意外。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北1對夫妻和1對母子相約雙打羽毛球，結果站在後場的人夫在揮拍擊球後，球拍竟順勢落在前場的隊友人母左臉，人母事後驗傷左眼有白內障、玻璃體出血、視野缺損等傷勢，怒告人夫涉嫌過失重傷害罪，但台北地檢署檢察官綜合證人說詞，認為當時球已高過人母，人夫注意力都放在擊球等理由，29日第二度處分不起訴。

這件羽球雙打意外發生在2020年9月6日晚間，當時侯姓夫妻和王姓母子約在台北市成功社區羽毛球場，2組親人拆對雙打，侯男與王女同隊，侯妻與王子同隊，雙方賽事進行到一半，侯男揮拍擊中一個前方的偏高球，站前排的王女卻突然摀眼倒下，原來她被侯男的球拍打中左邊頭臉。

王女提告指控，侯男站在後場，應是往前搶球揮拍，導致球拍打傷她的左眼，涉嫌過失重傷害罪，侯男則解釋當時真的沒注意到王女就在前面，北檢首度偵查時，以罪嫌不足等理由處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官傳喚當時在球場對面目擊經過的侯妻與王子。

侯妻表明自己是4個人之中比較不會打羽球的，不太清楚到底怎麼回事，技術最好的王子則證稱，當時那球是他打過網，本來是要餵給對方前場的母親，沒想到球飛的有點高，而王母也表示，當時球的確高過她的頭，但她已經在原地做好擊球動作，沒想到侯男突然來搶球。

檢察官綜合相關證詞，認為當時全場注意力都放在空中的羽球，侯男可能因為王母沒有明顯的退後等移動，以為應該是自己要處理的後場球，因此上前揮擊，在羽球運動速度較快的情況下，沒注意到相對位置而揮拍打傷王母，不能因此苛以刑責，因此再次處分不起訴。