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美國會通過國防租借法案　拜登要求對烏援助330億美元軍武

▲▼烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

▲烏克蘭前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

美國眾議院昨（28）日以417票贊成、10票反對，壓倒性通過《2022年烏克蘭民主國防租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），只要總統拜登簽署後即生效，美國向烏克蘭運送軍事裝備的流程將變得更簡易。

根據《路透社》報導，美國曾在二戰時期通過國防租借法，允許出借盟國軍事裝備，美國企業當時迅速地提供補給品，協助盟國擊敗納粹。現通過的法案能幫助受俄羅斯入侵影響的地區，如烏克蘭、波蘭或東歐的高風險國家，美國政府可提供設備和技術，往後再要求付款。

民主黨眾議員斯坎倫（Mary Gay Scanlon）指出，烏克蘭人站在爭取民主、反暴政前線，美國必須提供一切可能的人道及軍事援助，共和黨參議員、法案發起人柯寧（John Cornyn）則說，烏軍展現無窮的力量和勇氣，美國必須確保他們擁有捍衛主權所需的資源，再次扮演民主軍火庫。

此法通過同一天，拜登稍早就要求國會再批准330億美元的對烏援助，其中包括超過200億美元的武器、彈藥。

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