　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

▲iPhone 14系列3D列印模型。（圖／取自macotakara）

▲iPhone 14系列3D列印模型。（圖／取自macotakara）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著蘋果秋季發表會的時間逐漸靠近，許多關於iPhone 14的相關傳言流出，根據外媒Phonearena引述日本科技部落格「MACお宝鑑定団」指出，一組據稱是3D列印的iPhone 14樣品出現，希望透過這些模型，來了解未來iPhone尺寸的變化。

iPhone 14系列預計將於9月推出，蘋果通常會提早向一些配件製造商提供模具和數據，以確保在發佈時可以提供各種各樣的外殼，而這些公司往往會流出一些關於新機的外型規格資訊。

▲iPhone 14系列全機種模型。（圖／取自macotakara）

▲iPhone 14系列全機種模型。（圖／取自macotakara）

先前有不少傳言指出，新一代iPhone 14會比現有13具有更大的相機模組和凸起，以及更窄的邊框。預計製作出這組模型的是製造或銷售手機殼的商家，從圖中看來，他們已經有適用於6.1 吋 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro的模具，以及今年的新品，所謂的6.7吋 iPhone 14 Max。

正如預期的那樣，Pro版本的相機凸起讓手機變得更大更厚，而iPhone 14模具的後鏡頭寬30.10mm，對比iPhone 13的28.8mm是有所增長。而使用模型裝進保護套，發現新機型iPhone 14 Max的模型能夠裝進iPhone 13 Pro Max的外殼中，也就是說下一代的大螢幕旗艦相機模組跟現有Pro類似。

除了保護殼，螢幕保護膜也不完全與任何型號的螢幕對齊，爆料者指出螢幕在模型上似乎更薄。另外，Pro版本是「驚嘆號」打孔螢幕。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／民進黨大安文山民調出爐！　口譯哥上了
IG限動「解鎖新功能」！　網喊：終於等到了
LIVE／確診破萬！全台剩19淨土　快篩實名制明配貨砍半
本土破萬例！　醫揭「與19年前SARS」驚人巧合
快訊／台中火力發電廠起火！　9消防車急出動
快訊／盧秀燕居隔中　台中市府爆「首位首長」確診
「排隊頭香」卻買嘸快篩！　本土劇一哥傻眼：不會備註嗎
不是雙北！「全國萬人確診率」在這區　最後淨土曝光
連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸！　正妹偷笑了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

高通、聯發科音訊解碼器有漏洞！　Android手機沒更新恐被駭

TOSHIBA東芝在台發表J系列空調　強調12分鐘快速降溫

Instagram 短影片Reels 　今起正式登台！

「自己修」手機能省多少？　iPhone自主維修服務在美率先上線

iPhone印度Q1產量近100萬支　iPhone 13、12銷量最佳

iPhone 14 Pro CAD圖曝光！外媒：外形、晶片、鏡頭都更好

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

玄彬孫藝真蜜月回韓高清畫面！　他開朗打招呼...不忘回頭找老婆❤️

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

高通、聯發科音訊解碼器有漏洞！　Android手機沒更新恐被駭

TOSHIBA東芝在台發表J系列空調　強調12分鐘快速降溫

Instagram 短影片Reels 　今起正式登台！

「自己修」手機能省多少？　iPhone自主維修服務在美率先上線

iPhone印度Q1產量近100萬支　iPhone 13、12銷量最佳

iPhone 14 Pro CAD圖曝光！外媒：外形、晶片、鏡頭都更好

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

捷絲旅旗下5館母親節優惠！每人每晚1000起　免費送洗髮按摩和晚餐

飼主去隔離準備3盆飼料擔心愛犬暴食　看監視器卻超心疼

北市近5成待售物件「超過30歲」　竹縣待售屋齡9成偏幼齒

半夜3點廁所出現「鬼祟肉色毛影」　媽大喊問罪！牠慢動作心虛躲藏

快訊／民進黨大安文山6搶5出爐　簡舒培第一、口譯哥、殯葬二代出線

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

台南辦線上徵才釋2100職缺　9成免經驗薪資最高上看60K

0避孕都沒中！大牙內診「被進出1.5hrs」崩潰曝結果：天生比別人更裡面

「台灣奈良」連江大坵島梅花鹿換毛啦！情緒較激動　同步除蟲中

亮・珠寶／百搭首飾寵媽咪　小巧鑽鍊、珍珠串鍊經典耐看

3C家電熱門新聞

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

臺灣社交距離App接替簡訊實聯制　中國手機恐不能用

iPhone 14 Pro CAD圖曝！外形、晶片、鏡頭都更好

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

i12用1年半　電池健康度剩82%！蘋果教4招延長壽命

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

沒網路形同廢人？　上網最在意3大「飆」配

TOSHIBAJ系列強調12分鐘快速降溫

高通、聯發科音訊解碼器有漏洞！　Android手機沒更新恐被駭

Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

Instagram 短影片Reels 　今起正式登台！

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

更多熱門

相關新聞

iPhone 14 Pro CAD圖曝！外形、晶片、鏡頭都更好

iPhone 14 Pro CAD圖曝！外形、晶片、鏡頭都更好

自iPhone 11以來蘋果推出的iPhone以及iPhone Pro版差異都不大，讓不少買Pro版的果粉總有吃虧的感覺，不過外媒指出，今年將在秋季發表會推出的iPhone 14（暫名），普通版及Pro版將有顯著差異，讓購入Pro版的消費者效能提升有感。

疫情後停工　分析師：和碩昆山廠有望復工、產能恢復4到6成

疫情後停工　分析師：和碩昆山廠有望復工、產能恢復4到6成

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

余苑綺病況再惡化！

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面