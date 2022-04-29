iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

▲iPhone 14系列3D列印模型。（圖／取自macotakara）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著蘋果秋季發表會的時間逐漸靠近，許多關於iPhone 14的相關傳言流出，根據外媒Phonearena引述日本科技部落格「MACお宝鑑定団」指出，一組據稱是3D列印的iPhone 14樣品出現，希望透過這些模型，來了解未來iPhone尺寸的變化。

iPhone 14系列預計將於9月推出，蘋果通常會提早向一些配件製造商提供模具和數據，以確保在發佈時可以提供各種各樣的外殼，而這些公司往往會流出一些關於新機的外型規格資訊。

▲iPhone 14系列全機種模型。（圖／取自macotakara）

先前有不少傳言指出，新一代iPhone 14會比現有13具有更大的相機模組和凸起，以及更窄的邊框。預計製作出這組模型的是製造或銷售手機殼的商家，從圖中看來，他們已經有適用於6.1 吋 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro的模具，以及今年的新品，所謂的6.7吋 iPhone 14 Max。

正如預期的那樣，Pro版本的相機凸起讓手機變得更大更厚，而iPhone 14模具的後鏡頭寬30.10mm，對比iPhone 13的28.8mm是有所增長。而使用模型裝進保護套，發現新機型iPhone 14 Max的模型能夠裝進iPhone 13 Pro Max的外殼中，也就是說下一代的大螢幕旗艦相機模組跟現有Pro類似。

除了保護殼，螢幕保護膜也不完全與任何型號的螢幕對齊，爆料者指出螢幕在模型上似乎更薄。另外，Pro版本是「驚嘆號」打孔螢幕。