蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

▲蘋果iPhone 14尚未問世，爆料不斷，傳將推出新顏色「紫色」。（圖／翻攝MacRumors）

記者吳康瑋／綜合報導

近期市場出現許多有關蘋果iPhone 14新機的傳言，其中，科技網站AppleTrack指出，大陸微博出現一則爆料，指稱iPhone 14 系列將推出新顏色「紫色」，在不同角度的光線照射下，將呈現出不同的色調。爆料並指稱，iPhone 14‌ 機型將搭載全新「True Tone 原彩閃光燈」。

外媒MacRumors引述AppleTrack報導指出，‌爆料人指稱，iPhone 14‌系列預計推出iPhone 14、iPhone 14‌ Max、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro‌ Max機型，其中，iPhone 14 、iPhone 14 Max 共有五種顏色，分別為午夜色、星光色、PRODUCT RED 紅色、藍色與紫色。

而iPhone 14 Pro和 14 Pro Max 則會推出石墨色、金色、銀色與紫色。

報導指出，蘋果在iPhone 14 紫色款的外殼設計上，採用經過獨特表面處理，應用多層納米級金屬陶瓷，將可依光源而改變色調，且比起以往將獲得令人驚嘆和耐用性。

據了解，該款式跟部分Android手機，因光導致外觀顏色發生變化的效果有點類似，不過仍不確定是不是會像萬花筒效果一樣。

如果傳言屬實，代表iPhone13的粉紅色、綠色，以及 iPhone 13 Pro 的天峰藍色和松嶺青色，將不會出現於全新iPhone 14 系列。

此外，該報導透露，iPhone 14‌ 機型將額外搭載全新配備「True Tone 原彩閃光燈」，從外觀設計上，看起來像是由一個大圓圈，包裹著另一個小圓圈，類似同心圓，與目前iPhone的2個圓圈外觀不一樣。

不過，爆料消息出現不久後，文章突然遭刪除下架。顯示此一傳聞，一如其他預測，最後到底會不會成真，還有待蘋果真的推出iPhone 14‌ 系列新機，才能得到印證。