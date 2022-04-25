iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

▲iPhone 14高階款、低階款配置有三點差異。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

目前距離iPhone 14發布已經不到6個月時間，彭博社記者Mark Gurman在最新爆料中指出，iPhone 14系列將包括6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max、6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max四款。而高階跟低階機款主要有三點差異。

Mark Gurman表示，首先，Pro以上的機種，採用全新挖孔螢幕，去掉劉海，Face ID藏在為膠囊型的螢幕開孔中，旁邊有圓形鏡頭開孔，構成類似「驚嘆號」的造型。

其次，僅Pro和Pro Max兩款機型搭載A16處理器，兩款標準版則依然使用A15處理器或者A15處理器增強版，也就是說，僅有高階的機型有使用新的處理器。最後，Pro系列的主鏡頭升級到4800萬像素，支持8K影片錄製，而兩款標準版依然是1200萬像素。

由於高階款與低階款差異巨大，令人認為蘋果是否在逼迫消費者「買貴」，不過蘋果的這個政策，可能也減少了用戶的選擇障礙，過去在iPhone 12與13上，大差異僅有在雙鏡頭與三鏡頭上，因此許多人仍會選擇初階機型。