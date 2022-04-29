急診人數創天量快崩壞！醫曝「1殘酷事實」：我們無能為力

▲近日雙北各大醫院急診室都被採檢人潮塞爆。（圖／翻攝自搶救急診室）



實習記者林郁婷／綜合報導

本土確診人數昨（28）日首次突破萬人，指揮中心指揮官陳時中形容此次疫情是「大海浪來了」，而連日確診數的急遽暴增，也讓急診室瀕臨崩潰邊緣。醫師呼籲，目前急診室的人力有限，又是病毒最多的地方，希望民眾多留意身體情況，避免讓自己受傷，否則就算來到了急診室，也很難得到過去的醫療品質，「這不是我們願意看到的，但我們完全無能為力」。

粉絲團「搶救急診室」今（29）日在臉書發文表示，現在急診量能爆增，「幾個殘酷的事實，必須明白地告知全國民眾，請協助努力轉發到各個群組，現在的急診室，來診人數紛創歷史天量。但是急診可用人力甚至因為工作人員自己也陸續有隔離甚至確診，會比疫情前還少。」

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醫師憂心提醒，「急診門口應該是病毒濃度最高的地方，因此接下來這段時間請民眾好好愛惜自己的身體，尤其盡量避免意外傷害的發生，造成不得已得來到急診，除了平添意外感染風險外，急診不足的人力應付平常的數倍工作量，很難維持原有的醫療品質。」感嘆道，「這不是我們願意看到的，但我們完全無能為力。」

網友看到也都幫忙宣傳，「輕症確診者，請下載健康益友app，可線上預約看診，不要去急診室。記者會時，部長請大力宣傳」、「本來沒事的，因為恐慌擠爆急診室，結果群聚造成感染。」

過去就有不少醫師提醒，如果想知道自己有沒有確診，但沒有快篩試劑，或快篩結果為陽性，但無明顯症狀，都應該先去社區篩檢站，而非急診室。