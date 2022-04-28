台南離奇命案！他回老家燒田整地未歸　被發現已陳屍自家農地

▲台南一名72歲范姓男子，27日晚上被發現人倒農地，消防人員前往救護，但發現范男已無生命跡象，警方初步排除他殺之嫌，已報檢察官相驗，釐清真正死因中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名72歲范姓男子疑在新營自家農田整地燒田，27日晚上卻被發現人倒臥在農地，台南市消防局派員前往救護，但范男已無生命跡象明顯死亡，死者手腳有輕微燒灼傷，台南市警新營分局據報前往勘查蒐證，初步排除他殺之嫌，警方已報檢察官相驗，釐清真正死因中。

台南市消防局119報案台於27日晚上6時左右據報，位於新營區1處農地有人需要救護，馬上派出救護車前往救護，但消防人員到場發現72歲范姓男子已屍僵，明顯死亡，四周有焚燒雜草痕跡，馬上與台南市警新營分局警勤區協調，保持現場完整，由警方封鎖，由新營分局偵查隊及鑑識人員到場勘查蒐證。

警方初步發現死者疑在新營老家整地燒田，疑似高溫或煙嗆昏厥倒地，因沒人發現而導致死亡，手腳有輕微燒灼傷，身上無明顯外傷，初步排除他殺，目前已報請檢察官相驗，進一步釐清確實死因中。

據了解，死者住台南市區，27日回新營老家農田整地，因家人一到天黑未見死者回家，才焦急向警方報案，新營分局警方到農田查看，發現老翁側身倒地，但已無氣息，馬上通報119派員救護，但死者已死亡多時。