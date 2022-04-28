轎車失控衝入陸軍官校水溝！引擎起火狂冒白煙　20歲男大喊救命

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名余姓男子（20歲）今天下午開著向友人借的車子外出，行經鳳山區維武路陸軍官校旁的轉彎處時，疑似路況不熟，車子直接衝入路旁的大水溝內，造成車子側翻外卡在溝內，還造成引擎起火飄出陣陣白煙，讓受困車內的余男大喊救命。警方獲報到場後，開啟後車門協助余男脫困，所幸人無大礙，只有些許擦挫傷，火勢由消防人員撲滅。

▲▼余姓男子開著向友人的車子，行經鳳山區維武路陸軍官校旁的轉彎處，失控衝入一旁大水溝內，造成車子側翻卡溝還起火冒煙，人也受困在內。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局成功派出所於28日下午1時許，接獲民眾報案指出，位在維武路陸軍官校旁的轉彎處有車輛翻覆，立即派員警到場了解。抵達後發現，轉彎處旁的大水溝內，驚見一輛汽車側翻卡在水溝內，車前引擎處還飄出陣陣的白煙，這時還聽見救命的聲音。員警見情況危急，連忙開啟後車門先協助受困車內的男駕駛脫困，所幸他人無大礙，身體只有受到些微擦挫傷。消防人員隨後也抵達現場，將火勢完全撲滅。

警方表示，開車的余男向友人借車，下午近1時許行經鳳山區維武路陸軍官校的轉彎處時，因不熟悉路況，轉彎不慎失控，才會衝入路旁的大水溝內，造成受困車內外，車頭還起火。警方對徐男實施酒測，未發現有酒精反應，後續交由交通隊調查釐清發生的原因。