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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳建宇／霸王餐可以吃嗎

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲沒錢卻吃霸王餐恐構成詐欺罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

某甲明知身上所帶現金，不足以支付高檔餐廳之餐飲消費，心想：「不過就是金錢賠償而已！」竟大搖大擺走進餐廳，狂點高級套餐享用。用畢，才對餐廳人員表示「錢帶不夠」，央求讓他奢帳，准他離去。某乙明知自己身無分文，竟駕車至加油站加油，等加油站員工將汽油注滿其油箱後，某乙即駕車逃逸。類此案例，是否可能觸犯刑事法律呢？

一般而言，消費者在消費之前，不太可能不知道自己消費當時之資力。簡言之，有無能力支應當時該筆消費，消費者應「心知肚明」，卻使用白吃、白喝等（俗稱霸王餐）進行餐飲消費，或使用相同模式消費，實務上將可能構成詐欺罪。

按《刑法》第339條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」對於無錢飲食者白吃白喝或相類似之行為，除在民事上有損害賠償等責任外，刑事實務上將評價為「詐術之施用」而涉犯詐欺罪。某乙之案例，在某些情形下，如被評價為「乘人不備、不及抗拒」或「乘機攫取」，甚至還可能構成《刑法》第325條第1項之搶奪罪。

此外，過去曾發生「受大學之邀入住飯店」、「至理容院開包廂叫小姐、白吃白喝」、「未受邀而混入婚宴席用餐」、「至卡拉OK店白吃白喝消費菜餚及香菸」等案例，如非首次發生，多遭法院加重處罰。總之，吃霸王餐等類似行為，不是只有民事賠償責任問題而已，千萬不可隨便亂吃！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

●陳建宇，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本報立場。

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