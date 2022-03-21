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社會 社會焦點 保障人權

桃竹地區吃透透！她1個月3度「吃霸王餐」被抓　下場曝光

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女子在桃園、新竹一帶狂吃霸王餐，1個月內被抓3次還是不怕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名施姓女子沒帶錢就前往新竹大遠百內的日本燒肉店用餐，選了599吃到飽方案、還單點一個60元奶酪，加上服務費725元的餐費結帳時付不出來，躲到廁所想掩人耳目，被店員揪出來後還假意要去ATM領錢，但帳戶餘額為0，店員認為施女是蓄意想吃霸王餐而報警處理，警方更發現這是施女這個月來第3度不帶錢吃飯。新竹地院依照詐欺取財罪判施女拘役30日，還得償還所有餐費。

這名霸王餐慣犯施姓女子出沒於桃園、新竹一帶，且都獨自一人行動、挑選她喜歡的店家用餐，2020年10月29日前往新竹大遠百內的日本燒肉店吃了725元，但吃飽後施女明知自己沒帶錢，把個人物品收好就躲到廁所內，想規避結帳，但店員發現後守在廁所並把人揪出來，施女再向店員表示去領錢，但店員發現其帳戶空空如也，打電話請家人、朋友幫忙結帳也都沒有人來，店員無奈之下只好報警。

施女矢口否認有詐欺取財之行為，還辯稱是與警察、法官約好在那邊吃飯，他們答應要幫她付錢；但店員表示她雖然進店就說還有朋友要來，但到她吃完都只有她一個人，沒有任何友人出現。

施女被告後，辯護人主張施女有精神疾病、判斷能力異常，請求從輕量刑。

但法院審理時發現，施女在2020年10月7、8日就在桃園地區不同家迴轉壽司店用相似手法，藉故離開店家、沒有付錢就溜了，1個月內3度「吃霸王餐」，還會拖推有朋友要來、會幫付費，假裝要領錢等等，都是有意識地辯解、卸責之舉，足見有充分辨識能力、想要避免被逮，難認有認知與行為能力的低落。明知沒錢還進入店家用餐、造成商家平白無故的損失，以及損害對客人的信任，因此依照詐欺取財罪判施女拘役30日，可易科罰金，並追討餐費。

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