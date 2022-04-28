中央大學EMBA校友會　捐贈40萬助學金給桃園5偏鄉國中小

▲中央大學EMBA校友會，捐贈助學金（左二起：富林國小校長麥佩琪、中央大學EMBA校友會理事長黃文進、執行長姚睿、副理事長黃輝彬）。（圖／謝美英服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中央大學EMBA校友會28日由理事長黃文進、副理事長也是校友會公益委員會總召黃輝彬帶領多名熱心校友，於觀音區富林國小捐贈40萬給桃園市5所偏鄉國中小學，期偏鄉的孩子也能擁有優質的學習資源。富林國小的學生在校長麥麥佩琪帶領下，亦在捐贈典禮中，分別演出布袋戲和武術以示感謝。

▲黃文進理事長強調，在中大學習的日子，讓他體會「越學越想學」的學習樂趣。（圖／記者楊淑媛攝）

經營景觀工程和建設公司的黃文進理事長，曾在2013-14擔任過桃園獅友人數最多的蘆竹獅子會會長，於獅子會投入許多地方公益，受到肯定。他說，中央大學EMBA校友會成員約有2000多人，他是106學年畢業的校友，在中大進修企業管理的課程，對他日後於企業經營的觀念和知識，有相當大的助益，雖然那段上課的日子，讓他的日常時間更為緊湊，但卻讓他體會「越學越想學」的學習樂趣。

▲中央大學EMBA校友會，捐贈助學金。（圖／謝美英服務處提供）

黃文進說，偏鄉國中小的資源及經費較少，學生在課業及才藝方面的學習機會，相較都市地區較為匱乏。因此，中央大學EMBA校友會今日於富林國小學辦聯合捐贈給富林國小、大潭國小、保生國小、沙崙國小及觀音國中共五所偏鄉學校，每校各獲贈8萬元獎助學金，預計近一千名學生受惠。

包括：中央大學EMBA校友會執行長姚睿、秘書長王明花、市議員郭蔡美英、吳宗憲、教育局謝榮宗聘任督學、觀音區家長會許明宗總會長、富林國小熊瀚升會長及各受贈學校校長、市議員謝美英辦公室主任林麗如等皆出席捐贈活動。