疫情燒不停！花蓮加強傳統市場清消　暫未考慮人員分流

▲由於已有黃昏市場傳出染疫案例，花蓮市加強傳統市場清消工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情持續延燒，花蓮縣從3月31日起至今24天來，確診人數已經突破千人，更有黃昏市場攤商確診情形，由於攤商在傳統市場的流動率甚高，花蓮市已積極展開加強傳統市場預防性清消的工作。

市長魏嘉賢23日下午前往中華市場關切清消工作，並慰勞清潔隊員辛勞。他表示，花蓮自從在三月底發生確診案例後，隊員們莫不奔波於清消的工作，隨著確診人數單日激增，清消足跡的據點也愈來愈多，一天甚至超過三十處以上，隊員們的工作非常辛苦。





最近足跡顯示在吉安的黃昏市場且有多名攤商確診，花蓮縣衛生局長朱家祥在23日的記者會裡也表示，對於黃昏市場不明群聚的延伸相當憂心，呼籲4月20日至22日曾至黃昏市場購物的消費者盡快至國軍花蓮總醫院快篩之外，也強調黃昏市場在4月24日起至26日休市，27日恢復營業。

▲市長魏嘉賢關切清消情形，並向清潔隊人員致意。



由於攤商在各傳統市場的流動率甚高，魏嘉賢市長相當重視傳統市場的防疫工作，除指示清潔隊持續針對各市場的預防性清消外，也要求市場管理所加強防疫措施，包括不定時巡察攤商及消費者是否遵守戴口罩的規定，各市場出入口也嚴謹把關，要求消費者進入市場時務必要掃實聯制或填寫聯絡資料，量額溫及酒精消毒。

對於市場是否要針對消費者執行分流，魏嘉賢表示，目前仍遵行中央疫情指揮中心的規定，因此暫時不會執行分流措施。