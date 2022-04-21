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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華視播共軍打來假消息　林楚茵：罰錢全民買單不痛不癢「該修法就修」

▲▼國民黨團踢爆華視散播發生戰爭的假消息。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲華視昨天跑馬誤報。（資料照／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸關係嚴峻緊張，華視新聞台20日早快訊字幕突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字樣，引發社會恐慌，華視後澄清是誤播防災影片訊息，但民進黨立委林楚茵21日再度痛批，華視股份來自政府捐贈和文化部，就算罰錢也是全民買單，對華視來說不痛不癢，且NCC不可能吊銷其執照，現行沒有任何政策工具讓華視下次不再犯錯，呼籲該修法就修法，公廣集團管理問題嚴重「到了全民檢討的時候了」。

林楚茵表示，昨天華視誤植跑馬事件，雖然NCC表示最重可處200萬罰鍰，但她所找到的文化部資料顯示，華視最大股東為公視基金會，持有華視83.24%股份（來自政府捐贈），而公視基金會則是依照《公共電視法》第二條成立，其創立基金來自主管機關（也就是文化部）編列，言下之意，NCC若對華視裁罰，也是全民買單。

林楚茵質疑，錢又不是華視靠自己賺的，請問華視從管理階層到員工，會害怕嗎？會心疼嗎？ 對於華視來說這些罰鍰如同左手罰右手，根本不痛不癢。

林楚茵痛批，根據《廣播電視法》第42條，就電視主管機關NCC而言，違反廣電法的電視台，NCC可做警告、罰鍰、停播、吊銷執照4種處分，其中最有效益，各電視台最害怕的懲處就是吊銷執照，但是，公廣集團的存在是為彌補商業電視之不足，NCC有可能吊銷執照嗎？有可能停播嗎？ 請問主管機關NCC對華視的「嚴重錯誤」有任何政策工具，能讓華視覺得下次不會再犯錯嗎？答案是：沒有！

林楚茵指出，罰錢不怕又不能停播，華視新聞會害怕犯錯嗎？ 這次誤植跑馬事件，再加上公視誤刪42多萬筆新聞資料畫面，顯示公廣集團管理問題嚴重，而面對這些散漫跟疏失，是到了全民檢討的時候了！該修法就修法，該好好整頓就要大刀闊斧，公視基金會的主管機關文化部，必須研擬改善機制，別讓公廣集團成為化外之民，犯錯道歉就了事，否則下次還是再犯。

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