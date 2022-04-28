肯德基「炸雞起司鍋」限量1萬份回歸！網激動：今年一定要吃到

▲肯德基「炸雞起司鍋」重磅回歸，搭配母親節聚餐，升級推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」限量1萬份。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基去年底推出「炸雞起司鍋」秒殺，咔拉脆雞搭上濃郁起司醬再送陶鍋，創下單日完售的超狂紀錄！而今年母親節宣告強勢回歸1萬組，更在未開賣前就先轟動，網友紛紛留言「今年一定要吃爆」，今（28）日搶先開放預購3000組已被搶購一空，其餘7000組將於明（29）日正式販售。

曾掀起搶購潮的「炸雞起司鍋」重磅回歸，搭配母親節聚餐，升級推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，組合酥脆多汁的咔啦脆雞、上校雞塊、香酥脆薯、經典玉米、雙色轉轉QQ球及洋蔥圈等多樣明星商品，附上金黃切達起司醬、特製紅白品牌色陶鍋、爺爺環保提袋，讓消費者將最時尚饗樂的儀式感直接帶回家，全家一起陪媽媽歡聚共度母親節。

▲肯德基「炸雞起司鍋」轟動，限量萬組母親節強勢回歸。（圖／業者提供）



日前消息搶先在官方粉專曝光，網友紛紛激動留言「這次一定要吃到！」、「上次沒跟到,這次一定要嚐嚐」、「這次再沒吃到真的氣死 again」、「好想吃啊啊啊啊啊啊啊啊！身為起司控的我破戒也要吃」。

「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」限量1萬組，分兩階段開賣，第一階段為PK雙饗卡會員獨享，在4月28日3000組搶先下單預購，完成付款後可選擇於4月29日～5月11日到店取貨，目前3000組已被搶購一空。

第二階段為4月29日正式開賣，開放全台門市現場購買，限量7000份，不適用第三方外送平台訂購及官網訂購，僅限外帶及車道購買，開放現買現取或預定日期取貨兩種模式，正式開賣後每日販售（或預訂）時間為10:30~22:00，數量有限，售完為止。肯德基表示，各店庫存不同，售完可至其他分店、據點洽詢。

▲麥當勞點心7選2加飲料1杯，只要銅板價99元。（圖／業者提供）

另外，麥當勞歡樂送「午茶食光」銅板優惠回來了，即日起每日下午1點至5點可於「午茶時光」專區中爽嗑「指定點心7選2」，再加38元飲品1杯，只要優惠價99元，指定點心有經典漢堡、4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風及蘋果派可任選，若是選擇漢堡加雞塊加飲料組合，等於用銅板價就能爽吃1份小套餐，小確幸肯定不能放過。

你可能也想看

99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

全聯咖啡買1送1！一杯最低12.5元爽喝美式 勞動節優惠一次看