　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基「炸雞起司鍋」限量1萬份回歸！網激動：今年一定要吃到

▲▼肯德基「炸雞起司鍋」回歸未賣先轟動，限量萬組母親節強勢回歸。（圖／業者提供）

▲肯德基「炸雞起司鍋」重磅回歸，搭配母親節聚餐，升級推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」限量1萬份。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基去年底推出「炸雞起司鍋」秒殺，咔拉脆雞搭上濃郁起司醬再送陶鍋，創下單日完售的超狂紀錄！而今年母親節宣告強勢回歸1萬組，更在未開賣前就先轟動，網友紛紛留言「今年一定要吃爆」，今（28）日搶先開放預購3000組已被搶購一空，其餘7000組將於明（29）日正式販售。

曾掀起搶購潮的「炸雞起司鍋」重磅回歸，搭配母親節聚餐，升級推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，組合酥脆多汁的咔啦脆雞、上校雞塊、香酥脆薯、經典玉米、雙色轉轉QQ球及洋蔥圈等多樣明星商品，附上金黃切達起司醬、特製紅白品牌色陶鍋、爺爺環保提袋，讓消費者將最時尚饗樂的儀式感直接帶回家，全家一起陪媽媽歡聚共度母親節。

▲▼肯德基「炸雞起司鍋」回歸未賣先轟動，限量萬組母親節強勢回歸。（圖／業者提供）

▲肯德基「炸雞起司鍋」轟動，限量萬組母親節強勢回歸。（圖／業者提供）

日前消息搶先在官方粉專曝光，網友紛紛激動留言「這次一定要吃到！」、「上次沒跟到,這次一定要嚐嚐」、「這次再沒吃到真的氣死 again」、「好想吃啊啊啊啊啊啊啊啊！身為起司控的我破戒也要吃」。

「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」限量1萬組，分兩階段開賣，第一階段為PK雙饗卡會員獨享，在4月28日3000組搶先下單預購，完成付款後可選擇於4月29日～5月11日到店取貨，目前3000組已被搶購一空。

第二階段為4月29日正式開賣，開放全台門市現場購買，限量7000份，不適用第三方外送平台訂購及官網訂購，僅限外帶及車道購買，開放現買現取或預定日期取貨兩種模式，正式開賣後每日販售（或預訂）時間為10:30~22:00，數量有限，售完為止。肯德基表示，各店庫存不同，售完可至其他分店、據點洽詢。

▲麥當勞點心7選2加飲料1杯，只要銅板價99元。（圖／業者提供）

另外，麥當勞歡樂送「午茶食光」銅板優惠回來了，即日起每日下午1點至5點可於「午茶時光」專區中爽嗑「指定點心7選2」，再加38元飲品1杯，只要優惠價99元，指定點心有經典漢堡、4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風及蘋果派可任選，若是選擇漢堡加雞塊加飲料組合，等於用銅板價就能爽吃1份小套餐，小確幸肯定不能放過。

你可能也想看

99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

全聯咖啡買1送1！一杯最低12.5元爽喝美式　勞動節優惠一次看

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
勾惡、連千毅之戰！　釣出小商人出手開大絕了
南韓將宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降
快訊／北市宣布：中小學5月15日前暫緩辦理校外教學
開齋節照辦！北市大型活動「不可設飲食區」　取消人數上限、實聯
快訊／北市小學生5月5日打疫苗　打完有3-5天疫苗假
連千毅開罵！「對質地點」鬧烏龍　早知勾惡拍片道歉：他慌了啦
LIVE／北市+2424例　柯文哲最新說明
3+4倉促上路大亂　陳時中道歉：要怪就怪病毒吧
快訊／基隆宣布：下周一國中小免到校！之後可自由選擇
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

牛奶瓶夜燈爆可愛！「咖波14款限量周邊」來了　大臉豆腐頭有3插槽

肯德基「炸雞起司鍋」限量1萬份回歸！網激動：今年一定要吃到

加1元多1件爽吃！超商「最新異國零食」一次看　法式薄餅咬下爆抹茶

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

今天搶先開喝！超商限時5天「美式、拿鐵買2送2」

快筆記！超商限時2天「美式、拿鐵買6送6」　糖果巧克力直接買1送1

勞動節小確幸！超商連續5天「咖啡3杯7折」　零食、甜點2件79折

東森購物網「悠遊付」慶上線　消費享10%回饋更省荷包

「雪糕界愛馬仕」40元開吃！超商獨家3款巧克力冰品　超濃聖代太療癒

注意！「熱的巴斯克熔岩起司蛋糕」有新口味了　加伯爵茶超欠吃

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

牛奶瓶夜燈爆可愛！「咖波14款限量周邊」來了　大臉豆腐頭有3插槽

肯德基「炸雞起司鍋」限量1萬份回歸！網激動：今年一定要吃到

加1元多1件爽吃！超商「最新異國零食」一次看　法式薄餅咬下爆抹茶

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

今天搶先開喝！超商限時5天「美式、拿鐵買2送2」

快筆記！超商限時2天「美式、拿鐵買6送6」　糖果巧克力直接買1送1

勞動節小確幸！超商連續5天「咖啡3杯7折」　零食、甜點2件79折

東森購物網「悠遊付」慶上線　消費享10%回饋更省荷包

「雪糕界愛馬仕」40元開吃！超商獨家3款巧克力冰品　超濃聖代太療癒

注意！「熱的巴斯克熔岩起司蛋糕」有新口味了　加伯爵茶超欠吃

英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

樂天銀行新董座出爐！　由國票金前副董王東和接任

不能說的秘密！房價組成結構一次拆解　建商愁淪加工業

最佳前任！男星找前妻配音　《漁港的肉子》逼哭工藤靜香

她抱金雞拍照「驚現一道白影」　上車忽傳1聲音！網羨煞：真好命

確診單日破萬　百貨母親節大餐推外帶快取、外送免運費

台鐵員工爭權益火車停駛　5／1再上演34年前歷史

家用快篩試劑實名制開始販售　台南雖有人龍秩序良好

比基尼辣妹加油站清涼促銷　白皙長腿小蠻腰「見客」官方緊急制止

潛水員工作被「海洋胖胖貓」瘋狂干擾！　肥嫩身材扭入懷：摸我啦

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

消費熱門新聞

超商咖啡買6送6、糖果巧克力買1送1

22元爽喝大美式！超商限時咖啡飲品優惠

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

美式賣場直擊家庭客掃日本洗衣精

雪糕界愛馬仕來了！超商3款巧克力冰品

麥當勞「99元套餐」嗑爆漢堡+雞塊+可樂

速食店「20元牛排」限時7天開吃

屈臣氏、康是美快篩最新補貨資訊

肯德基「炸雞起司鍋」1萬份回歸

超商連5天「美式、拿鐵買2送2」

超商加碼「五倍券晚鳥優惠」一次看

超商獨賣！寶可夢6款限量周邊來了

加1元多1件！超商最新異國零食一次看

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

更多熱門

相關新聞

肯德基推出限量高級皮革腋下包

肯德基推出限量高級皮革腋下包

英國肯德基（KFC）最近腦洞大開，以時下流行的「Y2K」復古風為靈感，推出一款紅色手提包Wrapuette，據說可以放置炸雞捲餅保溫，而且中央還印製上肯德基爺爺的標誌，引發海外網友熱議。

賈乃亮直播帶貨講錯話「惹怒肯德基」

賈乃亮直播帶貨講錯話「惹怒肯德基」

浪貓坐肯德基門口盼餵食　結局超暖心

浪貓坐肯德基門口盼餵食　結局超暖心

肯德基「爆漿巧克力派」回歸

肯德基「爆漿巧克力派」回歸

9大速食店最新優惠懶人包！

9大速食店最新優惠懶人包！

關鍵字：

肯德基

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面