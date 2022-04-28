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大陸 大陸焦點 特派現場

陸調查：6成年輕人感覺居家防疫時間變長　5成人認為廚藝大幅提升

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城已超過一個月。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

疫情爆發至今已兩年多，中國大陸仍採取「封城」等強硬防疫手段，也導致許多民眾只能待在家中。一項針對大陸年輕人的調查發現，有8成的受訪者表示，在居家的過程中更意識到生活能力的重要性，尤其是做飯、打掃以及整理收納的能力，在居家期間提升了很多。

該項調查由「中國青年報社社會調查中心聯合問卷網」對1156名受訪青年進行，受訪青年之中，男性39.1%，女性60.9%；2000年後出生的25.5%，1990年後出生的46.4%，1980年後出生的24.4%。

資料顯示，62.9%的受訪青年表示在疫情防控過程中，自己居家時間變長了。73.4%的受訪青年自感居家生活品質高，交互分析顯示，90後受訪青年覺得居家生活品質高的比例更高（74.6%）。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

在北京某私企工作的余杉，以前很少在家吃飯，廚房裡也沒什麼炊具，在疫情防控的過程中，隨著居家時間變長，也開始學著自己做飯，從最簡單的早飯開始，特意買了一個早餐機，可以做三明治煎蛋。

余杉提到，「以前早上趕時間上班，有時就索性不吃早飯了。在居家過程中，不僅學會了做飯，飲食也更加規律了。」

余杉還說，習慣了點外賣、吃食堂，就懶得自己動手，但當需要居家生活時，就非常需要這些看似簡單但非常重要的生活能力了，「在居家的過程中，自己也對生活有了更多思考，不斷提升『過日子的能力』。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

資料顯示，為了提升居家狀態，受訪青年普遍學習的生活技能有打掃衛生（65.1%）、整理收納（59.5%）、做飯（57.8%）。接下來是個人衛生清潔（52.3%）、起居作息規律（40.3%）、時間安排規劃（39.2%）、家庭成員溝通（33.0%）和家庭財務規劃（25.1%）等。

調查中，受訪青年覺得自己居家能力提升比較大的方面分別是做飯（49.9%）、打掃衛生（47.1%）、整理收納（44.1%）。其他還有：個人衛生清潔（37.8%）、時間安排規劃（31.6%）、起居作息規律（28.8%）和家庭成員溝通（22.6%）等。

余杉強調，在做飯的過程中，也會關注食品衛生、健康飲食習慣等，「掌握這些生活技能很有用。養成習慣堅持下去，有助於身心健康，可以更好地享受生活。」

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