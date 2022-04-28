　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

顏寬恒預告北上提告　周玉蔻隔離中笑了：你再不出庭就要被拘提啦

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲顏寬恒預告將到北檢應訊，但官司對手周玉蔻因疫情隔離中。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委顏寬恒和媒體人周玉蔻，因台中第二選區立委補選結下樑子，顏昨預告，將親自到台北地檢署出庭，針對他控告周玉蔻的案子接受檢察官偵訊，對此，因疫情遭隔離中的周玉蔻昨晚在臉書回應：「笑死人，這是什麼xx行徑啊！」「事實是，顏寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？」

顏寬恒辦公室27日晚上發布採訪通知，表示將於28日上午到北檢出庭應訊，周玉蔻得知後，在臉書上發文「笑死人，這是什麼xx行徑啊！上次姐姐出庭，他的律師跟檢察官說顏寬恒生病不能出庭！明天，姐姐依法仍然在10+7隔離中，不能出門，這小子居然發採通！」

▲▼顏寬恒預告到北檢，周玉蔻隔離中笑死。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲周玉蔻表示上次自己出庭時，顏寬恒因為生病請假。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

周玉蔻說：「事實是，顔寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？裝什麼裝？上次姐姐出庭，他的律師跟檢察官說顏寬恒生病不能出庭！明天，姐姐依法仍然在10+7隔離中，不能出門，這小子居然發採通！」

除了北檢偵辦中的妨害名譽等相關案件，顏寬恒另外也對周玉蔻提告民事官司，針對周玉蔻指顏家霸佔法拍屋部分，顏求償145萬元並要求登報道歉，台北地院曾在2022年1月開庭，當時僅周玉蔻出庭表示，自己是在評論公眾關切的重大議題，沒斷言「不合法」，周當時並要求顏寬恒親自到法院出庭，「光明正大面對檢驗」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
初二回娘家被罵「破麻」　高雄女餵母喝尿再踹死她
快訊／北市議員確診再+1！　她染疫「喉嚨痛、咳嗽」
士官長也是CEO！開公司賣用品給部隊　左營軍區遭搜索
快訊／今本土傳飆破1萬3！　陳時中14:00說明
實聯制取消改用社交距離App　中國手機恐不能用
藥局外都是人！　快篩實名制首日「20分鐘就賣完」
快訊／動滋券2.0期限延到8月底！　再加碼200元
一早就賣6萬份！快篩實名制當機　健保署回應了
勾惡脫面具道歉！首揭真實身份「陳昱瑋」　週日赴約連千毅
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

初二回娘家被罵「破麻」！酗酒女餵母喝尿再踹死她　下場出爐

士官長也是CEO！開公司賣體育用品給部隊　左營海軍營區遭搜索

台南離奇命案！他回老家燒田整地未歸　被發現已陳屍自家農地

清晨嫌吵猛刺阿姨頭頸10刀　母為子求情：他有皮膚病睡不好

快訊／高雄公告酒駕累犯！首波5人「無碼照片、全名」曝光

顏寬恒預告北上提告　周玉蔻隔離中笑了：你再不出庭就要被拘提啦

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮搶78組配給

桃園女爬虎頭山詭異失蹤！一個人「連走4天」到新莊被尋獲

爸爸騎車出門取水消失…女急尋！驚見已成池中浮屍

移民署收容所爆208例確診　慈濟慨贈900劑快篩挺第一線防疫

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

本土狂飆8822例創新高！　陳時中：即日起取消實聯制

初二回娘家被罵「破麻」！酗酒女餵母喝尿再踹死她　下場出爐

士官長也是CEO！開公司賣體育用品給部隊　左營海軍營區遭搜索

台南離奇命案！他回老家燒田整地未歸　被發現已陳屍自家農地

清晨嫌吵猛刺阿姨頭頸10刀　母為子求情：他有皮膚病睡不好

快訊／高雄公告酒駕累犯！首波5人「無碼照片、全名」曝光

顏寬恒預告北上提告　周玉蔻隔離中笑了：你再不出庭就要被拘提啦

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮搶78組配給

桃園女爬虎頭山詭異失蹤！一個人「連走4天」到新莊被尋獲

爸爸騎車出門取水消失…女急尋！驚見已成池中浮屍

移民署收容所爆208例確診　慈濟慨贈900劑快篩挺第一線防疫

台股短線跌深　法人點名農糧概念、航運類股留意反彈契機

快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

公視台語台偷嗆柯文哲「練痟話」？民眾黨：拿國家資源卻淪為側翼

每天上演「貓吸人」橘貓最愛窩小奴才懷裡睡　媽超困惑

3天增50生確診、23校停班課　台中停班課天數擬調成「3+4」

季配息ETF夯！6檔任你選　還有10元親民價「小資族也可入手台積電」

北教大檢疫空間不足　衛福部將提供檢疫所50間房協助

佛奇高喊美國疫情已「脫離大流行」　1天後卻改口：有減緩但未結束

鳳梨狂譙連千毅35mins「揭12天前私怨」　聯絡台灣6地友：你注意點

拜登5月下旬訪日韓！先見尹錫悅、岸田　隨後參加四方安全對話

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

社會熱門新聞

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

19歲軍人求歡15歲小女友　8個月後挨告性侵

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

彰化+99！124班停課 　解隔離744人

嘉義女大生「角力冠軍夢」碎！碰撞貨車被討500萬元

19歲女騎士雙載遭撞！卡計程車底

女大生控「洗手台硬上」　男客：我幫補妝

歎「獨自扶養女兒」惹惱前夫　星座女神遭索賠60萬

爸騎車出門取水消失…驚見成浮屍

誇張畫面曝！25歲女夜騎機車闖國道　光腳狂晃

更多熱門

相關新聞

檢體轉陰屬正常現象　蔻姊別誤會

檢體轉陰屬正常現象　蔻姊別誤會

媒體人周玉蔻日前自爆確診，但幾天後又改口說自己沒確診，並表示經萬芳醫院醫師到府PCR，檢測為陰性，引發外界質疑耍醫療特權。第一次PCR陽性CT值29.3，在那個階段，做抗原快篩，做幾次都會是陰性。快篩要陽性，PCR CT值不能超過27。之後病毒量減少，CT值變高，所以第2次PCR陰性，再正常不過的現象。

本土劇女星轟周玉蔻耍特權：偽陰性懂嗎

本土劇女星轟周玉蔻耍特權：偽陰性懂嗎

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

周玉蔻爆特權爭議！朱學恒酸外星邏輯

周玉蔻爆特權爭議！朱學恒酸外星邏輯

柯：周玉蔻跟醫生有私交　願到宅PCR

柯：周玉蔻跟醫生有私交　願到宅PCR

關鍵字：

顏寬恒周玉蔻北檢出庭採訪通知拘提應訊

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

小孩大學念什麼系「會被打斷腿？」　全場點2科系

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面