顏寬恒預告北上提告　周玉蔻隔離中笑了：你再不出庭就要被拘提啦

▲顏寬恒預告將到北檢應訊，但官司對手周玉蔻因疫情隔離中。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委顏寬恒和媒體人周玉蔻，因台中第二選區立委補選結下樑子，顏昨預告，將親自到台北地檢署出庭，針對他控告周玉蔻的案子接受檢察官偵訊，對此，因疫情遭隔離中的周玉蔻昨晚在臉書回應：「笑死人，這是什麼xx行徑啊！」「事實是，顏寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？」

顏寬恒辦公室27日晚上發布採訪通知，表示將於28日上午到北檢出庭應訊，周玉蔻得知後，在臉書上發文「笑死人，這是什麼xx行徑啊！上次姐姐出庭，他的律師跟檢察官說顏寬恒生病不能出庭！明天，姐姐依法仍然在10+7隔離中，不能出門，這小子居然發採通！」

▲周玉蔻表示上次自己出庭時，顏寬恒因為生病請假。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

周玉蔻說：「事實是，顔寛恒再不出庭就要被拘提啦！怕了吧？裝什麼裝？上次姐姐出庭，他的律師跟檢察官說顏寬恒生病不能出庭！明天，姐姐依法仍然在10+7隔離中，不能出門，這小子居然發採通！」

除了北檢偵辦中的妨害名譽等相關案件，顏寬恒另外也對周玉蔻提告民事官司，針對周玉蔻指顏家霸佔法拍屋部分，顏求償145萬元並要求登報道歉，台北地院曾在2022年1月開庭，當時僅周玉蔻出庭表示，自己是在評論公眾關切的重大議題，沒斷言「不合法」，周當時並要求顏寬恒親自到法院出庭，「光明正大面對檢驗」。