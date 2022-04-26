周玉蔻「陽轉陰」爆醫療特權爭議　萬芳家醫科主任挨告了

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻日前自爆確診，幾天後又表示經萬芳醫院醫師到府PCR，檢測為陰性，引發外界質疑有醫療特權，有意參選台北市議員的台商徐正文，26日上午到台北地檢署，指控萬芳醫院家醫科主任林英欽涉嫌瀆職，希望檢察官查明是否有公務人員濫用公權力。

▲萬芳醫院家醫科主任林英欽為周玉蔻到府採檢，遭台商徐正文告發瀆職。（圖／記者劉昌松攝）

徐正文告發指控，周玉蔻於4月20日的新冠肺炎PCR檢測結果是陽性，屬於「確診」，卻又在於4月25日透過臉書粉絲專頁發文，自稱「台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR檢測，最新結果陰性」，周玉蔻同時表示這次檢測是因無法聯繄防疫計程車，所以要求萬芳醫院家醫科主任林英欽到她的住處，為她進行居家PCR檢測。

周玉蔻雖然質疑自己先前的檢體遭汙染，才被誤檢為陽性，但外界卻好奇，為何她可以找到醫師親自到府採檢，萬芳醫院對此立即回應，「一向配合政府防疫採檢政策，經了解此為醫師個人行為，院方將進行內部調查，將在相關會議重申防疫政策。」

徐正文仍認為，台北市政府衛生局並未主動安排此居家檢測，按照SOP流程，一般居家隔離民眾若有長期臥床、失智或特殊理由不方便外出就醫，才可要求進行居家檢測此事涉及政府公信力、檢測SOP制度以及公權力濫用等3個問題，因此要控告林英欽涉嫌瀆職，希望檢察官能查清楚。