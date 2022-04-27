快篩陽性怎麼辦？快篩實名制「QA一次看」　8解答讓你不驚慌

▲快篩實名制28日正式上路。（圖／記者洪巧藍攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

快篩實名制28日正式上路，如同過去口罩實名制的方式在藥局進行販售。但民眾仍遇到許多問題，如該到哪購買？價格為多少？何時需要快篩？快篩陽性該怎麼辦？《ETtoday新聞雲》為您整理常見8種問題， 一次解答讓您不驚慌。

誰可以購買？

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只要持有健保卡或居留證的民眾，都可以到藥局進行購買，沒有年齡限制。

如果民眾沒有參加健保資格，要辦理加保手續或換發健保可，才可以進行購買。

可以請人代為購買嗎？

若是行動不便、居家隔離、居家檢疫等無法外出的情況下，可將健保卡交給親友代為購買。

可以購買的份數？金額為多少？

每人可購買1份1份5劑，共500元，但快篩試劑屬於醫材，因此售出後不能退換。

每輪每組身分證字號、居留證只能買一次，將視情況公布下一輪的販售日期。

何時輪到我購買？

以身分證字號的尾數進行分流，單號為一、三、五購買，雙號為二、四、六購買，週日開放全民購買。此外，此次購買全台販售至少5000萬劑，可供至少1000萬人次購買。

▼快篩實名制懶人包。（圖／藥師公會全聯會提供）







有公費快篩嗎？



目前公費快篩試劑須由醫師評估才能發放，民眾若有出現呼吸道症狀，可戴好口罩到指定診所掛號就醫，經評估後就可領取公費快篩試劑；反之，若沒有掛號看診、沒有症狀，就不能領取公費快篩試劑。

什麼時候需要快篩？

若民眾曾去過確診足跡的熱區、跟確診者的足跡重疊，或前往人多的場所後，感覺呼吸道出現問題，就可使用家用快篩試劑進行篩檢，原則上符合上述條件即可使用，不需要每天進行快篩。

此外，現階段無論是否有接觸史，都可以使用家用快篩試劑進行篩檢。

快篩結果是陽性的話該怎麼辦？

一般民眾若快篩陽性，首先要將採檢器具密封包好，並到附近的社區採檢站進行PCR核酸檢測。需要注意的是，移動過程都要戴好口罩，且不要搭乘大眾運輸交通工具。

正在居家檢疫或居家隔離（3+4方案）快篩陽性的話，須立刻通報衛生單位，並依照指示進行PCR檢測。

正在自主防疫的民眾若快篩陽性，需先通報衛生單位，再步行、自駕或由親友接送（全程戴口罩）到醫院進行PCR檢測，或依照地方衛生局規定的指示辦理。

哪裡可以購買快篩試劑？

全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所都可進行購買。民眾可透過健保署官網直接下載完整藥局列表Excel檔來查詢特約藥局名單、食藥署官網也有參與快篩實名制的特約藥局與衛生所清單，下載後使用搜索功能，即可找到住處附近可購買快篩的藥局或衛生所。

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