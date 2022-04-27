基層怨「3+4」太倉促　蔣萬安轟指揮中心：配套不足！

▲「3+4」居隔新制上路問題多，蔣萬安籲防疫政策推出不該倉促草率。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

居家隔離「3+4」新制上路，亂象叢生，基層防疫人員抱怨準備不足，更有民眾抱怨確診、居隔好幾天無人聞問，連通知書都沒拿到就要解隔了。對此，長期關注疫情的國民黨立委蔣萬安抨擊，新的防疫政策要有通盤的配套，做足準備，目前的步調非常混亂，民眾實在無所依循。

蔣萬安表示，居家隔離「3+4」新制昨天上路，許多執行上的配套作法都沒跟上，不只民眾霧煞煞，也讓地方公衛人員非常辛苦，大家加班接電話、製作居隔單，但仍趕不及送到民眾手上，亂象叢生。疫情持續升溫，政府推出任何新的防疫政策，都應該有通盤的配套，做足準備，目前的步調非常混亂，民眾實在無所依循。

「遲遲沒有收到居隔通知怎麼辦？」、「第四天快篩陰性就可以出門，那政府怎麼追蹤我的快篩結果？」蔣萬安說，居家隔離政策中央地方不同調，也搞得民眾越來越混亂，不知道該配合誰，他呼籲中央務必要與地方政府加強溝通討論，防疫政策必須齊心團結；若中央地方沒辦法配合，最後犧牲的還是民眾的權益。

蔣萬安表示，今天本土案例大幅增加，突破8千例，「單日破萬」的情形未來幾天就可能發生，愈發龐大的居家隔離人數，正在不斷消耗基層的公衛人力，如何將有限的人力順利轉進到居家照護、輕重症分流，我們正在與時間賽跑，這些問題必須盡快設法來解決。

蔣萬安說，染疫人數暴增、中重症患者也將逐漸增加，醫療端會開始面臨壓力，政府應該要趁疫情高峰來臨前，盤點醫療量能、確認專責醫院的人力、設備、病床數量是否足夠；快篩劑、輝瑞口服藥，以及兒童疫苗等戰備物資都必須加速採購到位，唯有確保最基本的物資、醫療量能充足，才能擺脫被病毒追著跑的窘境。