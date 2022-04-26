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綠委曝民調！蔣萬安在北市6區支持度下滑　陳時中緊追在後

▲▼陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，北市成為各黨兵家必爭之地，日前各家民調都看好國民黨立委蔣萬安出線，近期台北副市長黃珊珊聲勢大漲，加上衛福部長陳時中的高支持度，讓選情逐漸膠著，立委何志偉日前上廣播指出，根據一份內部民調顯示，蔣萬安支持度一路下滑，也有藍營民代憂心，蔣萬安在傳統藍營票倉的大安文山，民調已經亮起紅燈。

何志偉表示認為，陳時中出來只是時間早晚，從民調來看，蔣萬安節節敗退，在北市一半的行政區，蔣萬安的民調都一路往下滑，反而是陳時中在匍匐前進，「這是前輩做的民調，當然國民黨自己也有在做。」

對於支持度始終沒有起色，蔣萬安曾表示自己沒看過民調，對此，何志偉解讀，一個候選人說沒看過民調，就「代誌大條」，因為他不可能沒看過民調，這有兩個可能：一、說謊、二、膽小。

何志偉表示，反倒是黃珊珊跟陳時中保持一個穩定成長的狀態，此時總統也好、提名小組也好，以科學數據判斷，民眾現在要什麼？蔣萬安、陳時中分野在哪裡？而陳時中抗疫的形象的確鮮明，「喜不喜歡大家可以自己判斷，但跟其他國家疫情一做對照，這樣的數據都很直接。」

對於黃暐瀚提問蔣萬安民調下滑程度，何志偉指出，在士林、北投、中山、大同、內湖、南港區，蔣萬安的民調都是下滑，有些甚至被陳時中反超。

除北投、士林、中山、大同、南港、內湖等6個行政區，蔣萬安的民調下滑外，根據《中時電子報》報導，另有藍營民代透露，傳統藍營鐵票區大安文山，蔣萬安的民調已經悄悄亮起紅燈。

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