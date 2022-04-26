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蔣萬安遭惡意抹黑　詹為元3點分析：唱衰丁守中手法再現

▲▼立法院 蔣萬安受訪 反質詢法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

2022選戰將在年底登場，台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安勤走基層，卻傳出支持度下降，他本人則出面澄清沒看過這份民調。對此，台北市議員第三選區（松山、信義區）市議員擬參選人詹為元列出3點評論，認為「唱衰丁守中手法再現」。

詹為元表示，這兩月看蔣萬安的新聞，突然覺得很熟悉，當初2018年唱衰丁守中的操作手法又再現了，他列舉以下幾點，希望大家不要被特定人士亂帶風向給混淆視聽了。

第一，若蔣萬安真的不強，已經被唱衰2個月了，但去看一下各家媒體做的民調，蔣萬安是不是還是第一名，而且民調裡都有黃珊珊。換句話說，即便是「三腳督」讓黃珊珊來分票，但是蔣萬安還是有辦法拿到第一名，當年趙少康跟黃大洲都辦不到的事情，蔣萬安辦到了。

第二，有民調稱士林北投、中正萬華兩區民調告急，但這2區過去10幾年來都是綠大於藍，所以本來就是艱困選區，現在蔣萬安都還沒宣布參選，未來正式參選之後，要扭轉劣勢指日可待。

第三，台北市議會議長吳碧珠2018年急流勇退放棄連任不問政事，這是她的承諾與原則，當年丁守中與吳是何等關係，也曾尋求吳的幫忙，但是吳答應了她的家人不問政治，所以今天吳不出山幫忙，並不是因為蔣萬安怎麼了，而是議長這幾年一貫以來都是如此，請大家尊重她的選擇。

詹為元說，每次到了大選，總是會有那種「不具名」、「藍營核心」、「黨中央高層」、「熟悉地方人士」出來放話表示憂心，甚至直接唱衰，這一次對蔣萬安如法炮製，「我們應該挺身而出破解這些見縫插針的手段，藍軍的朋友們不要被動搖了，事實勝於雄辯，堅定心中的信念，堅持到最後」。

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