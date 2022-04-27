不甩霍金警告！NASA擬曝「地球天機」　科學家：恐招來外星人入侵

▲霍金生前曾多次警告世人，別輕易招惹外星人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）生前曾警告過大家，千萬不要去接觸外星生物。不過美國太空總署（NASA）開發出一種新型態訊息，打算與有智力的外星人溝通；對此，科學家示警，此計畫可能會引發危險後果，包括潛在的外星人入侵。

據《科學美國人》（Scientific American）報導，NASA噴氣動力實驗室（JPL）的科學家強納森‧江（Jonathan Jiang），3月24日於「arXiv」網站發表論文，詳細介紹了針對外星接收者的信息的新設計，這項名為「銀河信標」（The Beacon in the Galaxy）的計畫，大量借鑒阿雷西博（Arecibo Message）信息以及與外星人聯繫的其他嘗試。

NASA表示，「銀河信標」將幫助任何外星聽眾查明地球人在銀河系中的位置，他們期待以「銀河信標」這個計畫展開一場與外星人的星際對話。

但英國牛津大學人類未來研究所（FHI）的研究員奧德（Toby Ord），曾在書中《懸崖峭壁》（the Precipice）中表示，貿然向外星人發出訊息，恐會使外星人設計誘捕地球人的陷阱。因此也讓外界擔憂，此計畫會不會導致外星人入侵。