SpaceX火箭將首個「純私人旅行團」送上太空站　去一趟要價16億

▲SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭8日於佛州成功發射，以每位乘客5500萬美元的價格，將NASA首次批准的私人太空旅遊團送上國際太空站。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界首富馬斯克（Elon Musk）的太空科技公司SpaceX於8日發射「獵鷹9號」運載火箭，將3名富商與1名前美國太空人送上國際太空站。這是美國航太總署（NASA）首次批准「純私人旅行團」登上國際太空站，每名富商將為這趟為期一周多的太空之旅，支付5500萬美元（約新台幣16億元）的費用。

根據美聯社報導，SpaceX繼去年曾用火箭載運一名億萬富翁進行為期3天的軌道飛行後，8日成功發射載人火箭，展開第2趟太空「私人包機」旅行，搭乘火箭的3名富豪包括美國房地產投資公司Connor Group的負責人康納（Larry Connor）；加拿大私人投資公司Mavrik創辦人帕西（Mark Pathy）；私募股權基金Vital Capital聯合創辦人兼以色列前飛行員施蒂比（Eytan Stibbe）。

值得注意的是，這是NASA史上首次批准「純私人太空人」登上國際太空站。幾十年來，俄羅斯就持續在國際太空站上接待遊客，包含過去前蘇聯建造的和平號太空站，美國NASA經過多年反對後終於同意「旅遊目的」的飛行任務，朝向商業化更邁進一步。

另外，這也是美國私人太空公司Axiom Space籌畫的私人太空之旅「首發團」，預計明年進行第2次前往國際太空站的私人飛行任務，公司目標是在2024年前打造並啟用史上首個商業太空站，迎接更多旅客。

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