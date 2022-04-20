木衛二再發現水源新證據　科學家興奮：可能蘊含生命

▲木衛二的水源證據讓科學家推測可能存在生命。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

木衛二「歐羅巴」（Europa）為木星的第四大衛星，一直被科學家認定存在著水源，如今有最新研究發現，木衛二上有著綿延數百英里的平行山脊，與地球的格陵蘭冰蓋構造相似，專家因而推測，「山脊下的淺水區可能蘊含新生命！」該研究已在科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）上發表。

根據《衛報》報導，史丹佛大學研究團隊（Stanford University）表示，格陵蘭冰層形成的方式為，「淺水區不斷凍結和破裂，會穩步推動雙脊上升而形成。原理如同把一罐汽水放在冰箱裡，然後使它爆炸。而正是此種壓力推高了地表的山脊。」

研究認為，木衛二巨大山脊形成的方式和地球的格陵蘭冰層構造上相似，那就表示地表下充滿小範圍的地下水，是冰層下存在淺水池的證據之一。

▲木衛二的巨大山脊構造與地球的格陵蘭冰層相似。（圖／達志／示意圖）



對此，加州大學伯克利分校（UC Berkeley）地球與行星科學教授邁克爾·曼加（Michael Manga）表示，「木衛二的山脊是由水被向上擠壓形成，是合理的推斷。」史丹佛地球物理學副教授施羅德（Dustin Schroeder）則興奮表示，「山脊下液態水的消息相當令人振奮，這對尋找新生命的嘗試來說，具有十足希望！」