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獨／燒入校園！新北海山國小明起暫停到校、改線上課程9天

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲海山國小因累計實體停課班級達到10班，明天起全校改採線上學習。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園疫情也連環爆，《ETtoday新聞雲》接獲家長爆料，指位於新北市板橋區的海山國小，由於累積實體停課班級達到10班，校方在今（27日）天向學生家長發出通知，從明天（28日）起到5月6日（五），全校（含幼兒園）暫停實體課程，改採線上學習，5月9日（一）恢復實體課程。

本土疫情持續延燒，今天單日確診人數突破8800人，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部昨（26日）公布最新統計資料，本土校園暴增885例確診，再度刷新單日確診新高紀錄，而且連續2天新增超過800例，而本土生累計確診總數也超過6400人；另因疫情關係，全台共有21縣市、1256所園校停課，較昨天增加46所園校。

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▲▼海山國小明天起暫停實體課程9天。（圖／民眾提供）

▲海山國小校方發給家長通知，明天起暫停實體課程9天。（圖／民眾提供）

由於校園疫情升溫，今天海山國小暨幼兒園暫停實體授課班級累計達到10個班級，校方今天也發出一封給家長的通知書，只經過評估校園已經達到高風險，為保障學生安全，依規定緊急召開防疫專責小組會議，並通報新北教育局核可，決議全校從明天開始暫停實體授課九天，改為線上學習，預計5月9日（一）恢復實體課程。

海山國小在該通知書上表示，若家長有照顧上困難，可商請學校提供基本照顧，暫停實體授課期間，學校導師仍會每天持續關懷孩子健康與學習狀況，而暫停實體課程採線上學習期間，視同到校上課，學生若未請假將視同缺席，請家長留意。

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