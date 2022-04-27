快訊／今增2死！「本土狂飆8822例」創新高　境外增101例

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土病例突破逼近九千！中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增8822例本土病例，另增101例境外移入，確診個案新增2例死亡。

新增的本土病例再創歷史新高，全台22縣市都有個案，以新北市最多，單日確診首次突破3千例，達到3241例，另有2縣市破千，分別是台北市1892例、桃園市1452例，其他依序是基隆市476例、台中市356例、高雄市286例、花蓮縣237例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲4/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增2例死亡個案(案30381、案35335)，分別為70多歲及50多歲本國籍男性，皆已接種2劑COVID-19疫苗。案30381為本土病例，4月13日進行接觸者採檢，於今年4月14日確診，具癌症病史，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡。案35335為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為58例男性、43例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(12例)，西班牙及印尼(各2例)，澳大利亞、印度及菲律賓(各1例)移入，另82例調查中。入境日介於今年3月31日至4月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,244,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,166,125例排除)，其中76,938例確診，分別為10,618例境外移入，66,266本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計858例COVID-19死亡病例，其中843例本土，個案居住縣市分布為新北市415例，臺北市322例，基隆市30例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，臺中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另15例為境外移入。