「俾路支解放軍」手法升級人肉炸彈　陸媒：一場精心設計恐襲

▲ 「俾路支解放軍」在孔子學院的恐攻經過精心設計 。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

活躍於巴基斯坦的恐怖組織「俾路支解放軍」，昨26日在克拉嗤大學孔子學院門外發動恐怖襲擊，造成3名大陸公民3人遇難，1人受傷。陸官媒分析，這是一次精心策劃的恐襲，恐怖份子成員完全掌握校園安保漏洞、被襲擊者的身份和出現的時間，精準引爆炸彈。

發生於巴基斯坦的恐怖襲擊，地點位於克拉嗤大學孔子學院門外。根據昨26日現場的監控系統顯示，一名穿著黑色罩袍女人，站在孔子學院入口附近，當白色豐田面包車準備停靠時，她轉過身，畫面出現熊熊爆炸火光。

陸官方公眾號《牛彈琴》分析，恐怖分子明顯精心策劃，知道班車上坐的什麽人，也知道班車行進的路線，利用女性身份發動攻擊。

文章指出，他們應該看到安保的漏洞。近年巴基斯坦經常出現恐攻，巴國多次承諾會保護在巴大陸朋友安全，也確實採取很多措施阻止可能發生的攻擊。但這次恐攻就發生校園內，從遇襲得手的結果來看，恐怖分子也知道巴方安保的漏洞。文章也質疑，「這些漏洞，必須及時堵上。」

▲ 「俾路支解放軍」的恐攻手法升級。（圖／翻攝 海客新聞）

大陸反恐問題專家李偉表示，襲擊者受段升級了，過去「俾路支解放軍」大多使用路邊炸彈來制造恐襲。去年開始手法更殘暴，利用降低注意力的兒童當人體炸彈，這次出動女性「自殺式襲擊」。

李偉認為，這意味著「俾路支解放軍」可能得到了一些勢力的支持，所以襲擊手段和意願都升級。

「這次恐怖襲擊展現出巴基斯坦安全形勢的覆雜性以及巴基斯坦極端組織兇殘、狡猾又不斷翻新的襲擊手段。」南亞問題專家、清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示。

▲ 巴基斯坦總理夏立夫誓言，嚴格緝兇，追查到底。（圖／翻攝 澎湃新聞）

錢峰分析，他們認為巴基斯坦政府一向重視同中國的關系和友誼，因此將中巴關系視為「巴政府的軟肋」，進而從中方目標下手開展恐怖襲擊。

據了解，巴基斯坦剛經歷政府換屆，新任總理夏立夫上任未滿一個月。針對這起恐攻，夏立夫26日晚的聲明中強調，巴基斯坦譴責一切形式的恐怖主義，「敵人的邪惡圖謀既不會削弱巴基斯坦和中國鐵一般的兄弟情誼，也不會影響我們的合作。」