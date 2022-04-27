揭秘「俾路支解放軍」背景　目標襲擊在巴陸公民和中資　

▲巴基斯坦首都克拉嗤大學的孔子學院遭到恐怖攻擊 。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

巴基斯坦首都克拉嗤昨發生一起恐怖襲擊，導致包括3名大陸公民遇難。綜合巴基斯坦媒體報導指出，襲擊發生後，被多國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」（BLA）表態會對此事負責。據了解這個組織活躍在巴基斯坦與阿富汗接壤的俾路支省，近年開始把目標對準在巴大陸公民和中資企業。

根據當時影片顯示，一台載有多名孔子學院教師的車輛轉進學校，一站在路邊一名女子疑似等車輛靠近，馬上引爆炸彈，現場大火燃燒猛烈，襲擊者當場身亡，車上3名中國大陸公民遇難。

據了解，大陸公民在巴基斯坦遭襲擊已經不是第一次。時間回溯到2021年7月達蘇恐襲造成9名中國公民遇難，這次是巴基斯坦首次發生針對中國公民的重大恐怖襲擊事件，嚴肅表態徹查到底，嚴懲兇手。

▲ 「俾路支解放軍」概述圖 。（圖／翻攝 百度百科）

這起事件究竟是誰做的？事發後「俾路支解放軍」宣布對這起恐怖襲擊事件負責。該組織證實是下屬「馬吉德旅」的一名女性發動自殺式襲擊。這名女性自述為俾路支人，擁有教育學碩士學位，在事發前中午12時10分，在自己社交平台發布最後一條告別推文。

該組織巴基斯坦、英國、美國、歐盟等國家和地區認定為恐怖組織，長年活躍在巴基斯坦與阿富汗接壤的俾路支省，以武力對抗巴政府。

據陸官媒《環球時報》報導稱，近年來，該組織開始將目標對準在巴中國公民和中資企業，公開資料顯示，「俾路支解放軍」尤其是其下屬的「馬吉德旅」近年來曾多次對在巴中國公民和中資企業發動襲擊。

近年該組織針對大陸公民恐攻行為，去年8月20日，利用「小男孩人肉炸彈」炸毀中國車隊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷；2018年11月，發動針對中國駐卡拉奇總領事館的襲擊；2019年5月11日，多名持槍武裝人員闖入由中資建設的瓜達爾港明珠酒店，並與警方及安全部隊展開槍戰。詭異的是，這次恐攻不是在俾路支省境內，而是發生巴國首府克拉嗤。

▲疑似「俾路支解放軍」女性成員引爆炸彈生前影像。（圖／翻攝 海客新聞）

南亞問題專家、清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰分析，過去多年來巴基斯坦一直對「俾路支解放軍」、巴基斯坦塔利班等組織進行打擊和圍剿，但這些組織在其勢力範圍內的影響很難從根本上被消除。

錢鋒點出關鍵，「很多組織背後還有國際第三方或國際恐怖組織的支持。」

中國現代國際關系研究院南亞研究所副所長王世達表示，一直以來，巴基斯坦方面均指責「俾路支解放軍」受到印度支持，印方也未將該組織列為恐怖組織。關於「俾路支解放軍」背後的勢力有很多猜測，確切證據比較難找。