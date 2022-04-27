　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘「俾路支解放軍」背景　目標襲擊在巴陸公民和中資　

▲▼ 巴基斯坦、孔子學院恐怖攻擊 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲巴基斯坦首都克拉嗤大學的孔子學院遭到恐怖攻擊 。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

巴基斯坦首都克拉嗤昨發生一起恐怖襲擊，導致包括3名大陸公民遇難。綜合巴基斯坦媒體報導指出，襲擊發生後，被多國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」（BLA）表態會對此事負責。據了解這個組織活躍在巴基斯坦與阿富汗接壤的俾路支省，近年開始把目標對準在巴大陸公民和中資企業。

根據當時影片顯示，一台載有多名孔子學院教師的車輛轉進學校，一站在路邊一名女子疑似等車輛靠近，馬上引爆炸彈，現場大火燃燒猛烈，襲擊者當場身亡，車上3名中國大陸公民遇難。

據了解，大陸公民在巴基斯坦遭襲擊已經不是第一次。時間回溯到2021年7月達蘇恐襲造成9名中國公民遇難，這次是巴基斯坦首次發生針對中國公民的重大恐怖襲擊事件，嚴肅表態徹查到底，嚴懲兇手。

▲▼ 俾路支解放軍、巴基斯坦 。（圖／翻攝 百度百科）

▲ 「俾路支解放軍」概述圖 。（圖／翻攝 百度百科）

這起事件究竟是誰做的？事發後「俾路支解放軍」宣布對這起恐怖襲擊事件負責。該組織證實是下屬「馬吉德旅」的一名女性發動自殺式襲擊。這名女性自述為俾路支人，擁有教育學碩士學位，在事發前中午12時10分，在自己社交平台發布最後一條告別推文。

該組織巴基斯坦、英國、美國、歐盟等國家和地區認定為恐怖組織，長年活躍在巴基斯坦與阿富汗接壤的俾路支省，以武力對抗巴政府。

據陸官媒《環球時報》報導稱，近年來，該組織開始將目標對準在巴中國公民和中資企業，公開資料顯示，「俾路支解放軍」尤其是其下屬的「馬吉德旅」近年來曾多次對在巴中國公民和中資企業發動襲擊。

近年該組織針對大陸公民恐攻行為，去年8月20日，利用「小男孩人肉炸彈」炸毀中國車隊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷；2018年11月，發動針對中國駐卡拉奇總領事館的襲擊；2019年5月11日，多名持槍武裝人員闖入由中資建設的瓜達爾港明珠酒店，並與警方及安全部隊展開槍戰。詭異的是，這次恐攻不是在俾路支省境內，而是發生巴國首府克拉嗤。

▲▼ 巴基斯坦、孔子學院恐怖攻擊 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲疑似「俾路支解放軍」女性成員引爆炸彈生前影像。（圖／翻攝 海客新聞）

南亞問題專家、清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰分析，過去多年來巴基斯坦一直對「俾路支解放軍」、巴基斯坦塔利班等組織進行打擊和圍剿，但這些組織在其勢力範圍內的影響很難從根本上被消除。

錢鋒點出關鍵，「很多組織背後還有國際第三方或國際恐怖組織的支持。」

中國現代國際關系研究院南亞研究所副所長王世達表示，一直以來，巴基斯坦方面均指責「俾路支解放軍」受到印度支持，印方也未將該組織列為恐怖組織。關於「俾路支解放軍」背後的勢力有很多猜測，確切證據比較難找。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／《原子少年》43人確診！　Ella、坤達、周湯豪緊急快
女星18歲遭「演藝圈大哥」推上床！　痛訴被摸胸、吻背恐怖過程
同事確診！新北男「請假居隔第4天」沒被匡列　淚嘆2點：要吃土
網紅醫說「月經闖紅燈不會懷孕」　慘被打臉緊急道歉
比whoscall還強？　這款Google免費App來電辨識
25歲女騎機車上國道！　紅斑馬包圍壓制在地
獨／博士班考試榜首！陳其邁暖心為「那個男人」改防疫記者會時間
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭秘「俾路支解放軍」背景　目標襲擊在巴陸公民和中資　

台走向共存確診飆升　國台辦反問：大家算算「會有多少人死亡」

北京增34例新冠感染者　民眾擔心封城「冰櫃」成居家防疫熱銷商品

上海台商拿不到PCR報告難返台？　國台辦：這個問題不存在

國台辦諷謝長廷：「挾洋謀獨」與汪精衛有何不同

劉畊宏在陸爆紅「抖音粉絲破5000萬」　國台辦：兩岸交流新路徑

李孟居出獄無法回台　國台辦：他在服「附加刑期」

快訊／華視誤報「解放軍進攻新北」　國台辦：民進黨是台海最大威脅

恐攻孔子學院3名陸師遇難　巴基斯坦總理：要讓罪魁禍首受懲罰

美驅逐艦通過台海　解放軍東部戰區：全程跟監警戒捍衛國土完整

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

揭秘「俾路支解放軍」背景　目標襲擊在巴陸公民和中資　

台走向共存確診飆升　國台辦反問：大家算算「會有多少人死亡」

北京增34例新冠感染者　民眾擔心封城「冰櫃」成居家防疫熱銷商品

上海台商拿不到PCR報告難返台？　國台辦：這個問題不存在

國台辦諷謝長廷：「挾洋謀獨」與汪精衛有何不同

劉畊宏在陸爆紅「抖音粉絲破5000萬」　國台辦：兩岸交流新路徑

李孟居出獄無法回台　國台辦：他在服「附加刑期」

快訊／華視誤報「解放軍進攻新北」　國台辦：民進黨是台海最大威脅

恐攻孔子學院3名陸師遇難　巴基斯坦總理：要讓罪魁禍首受懲罰

美驅逐艦通過台海　解放軍東部戰區：全程跟監警戒捍衛國土完整

【即時民調】請問您支持柯文哲提出的「軟性封城」嗎？

快訊／選秀節目《原子少年》爆43人確診！　江宏傑師妹木木也中鏢

布里吉斯復活狂砍31分　太陽奪季後賽首輪關鍵聽牌勝

徵召蔡其昌、徐定禎、劉建國參戰　民進黨提名記者會下午登場

前駐尼加拉瓜大使拒絕返台釋疑　外交部：後來就沒有再聯繫了

納達爾疲勞性骨折痊癒！　宣布5月在家鄉回歸：我們馬德里見

大谷翔平開季全勤連18場出賽　明先發挑戰第2勝

誓言脫單！金鐘國鬆口：2年內結婚為目標　張赫答應為他唱祝歌

「奇異博士」70萬名錶絕配紳士風格　奢華「道具」成劇情關鍵

身高僅110cm！科學家曝「神秘哈比人」沒滅絕：可能在印尼1小島

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

大陸熱門新聞

華視誤報解放軍進攻　國台辦回應了

2千美洲蟑螂竄出　海關嚇秒關門

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

女大生偷拍室友洗澡！照片全跟男友分享

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

保時捷版方唐鏡！她開出停車場竟衝破圍牆回原點

全球首例！　河南4歲男童染上H3N8禽流感

多維新聞網停止運作！遣散50多位員工

上海暴風雨強襲影片曝！方艙男全裸趴地　採檢站全垮

17歲少女中毒腦死！爸媽忍痛捐器官竟救回一命

劉畊宏在陸爆紅　國台辦回應

媽滑手機寶寶從學步車消失！結果竟在這找到

台走向共存　國台辦反提1問

華為再招「天才少年」　年薪最高900萬

更多熱門

相關新聞

恐攻孔子學院　巴國總理：要讓罪魁禍首受懲罰

恐攻孔子學院　巴國總理：要讓罪魁禍首受懲罰

中國大陸駐巴基斯坦大使館發布消息26日下午2點20分左右，克拉嗤大學孔子學院班車在校內遭遇恐怖襲擊，造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷。巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）昨前往中駐巴大使館，對於恐怖襲擊中遇難者表示悲痛，並向遇難者家屬表示哀悼，他親手寫下留言稱，「要讓罪魁禍首受到懲罰。」對此事徹底調查，並將肇事者繩之以法。

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難

俄「油庫爆炸」近烏克蘭　狂燒畫面曝光

俄「油庫爆炸」近烏克蘭　狂燒畫面曝光

國慶煙火公司一年3爆　房屋玻璃一直震動

國慶煙火公司一年3爆　房屋玻璃一直震動

時報廣場傳巨大爆炸聲　近百人拔腿狂奔

時報廣場傳巨大爆炸聲　近百人拔腿狂奔

關鍵字：

巴基斯坦爆炸孔子學院

讀者迴響

熱門新聞

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

即／陳其邁突議會突請假　原因曝光

阿諾「夫妻天天吵架」！1件事走火入魔逼瘋人

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面